Fotoğraflarla 'modern' bir insanlık dramı: İdlib'den kaçış - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fotoğraflarla 'modern' bir insanlık dramı: İdlib'den kaçış - Son Dakika Dünya

Fotoğraflarla 'modern' bir insanlık dramı: İdlib'den kaçış

6 saat önce

Fotoğraflarla 'modern' bir insanlık dramı: İdlib'den kaçış.

Fotoğraflarla 'modern' bir insanlık dramı: İdlib'den kaçış, System.String[]

Türkiye'nin en güney noktası Hatay'a sadece 35 kilometre uzaklıkta olan Suriye'nin İdlib şehrinde tüm dünyanın gözleri önünde büyük bir dram yaşanıyor.


2015 yılında muhaliflerin kontrolüne geçen ve o dönemde 4 milyonu aşkın nüfusa sahip İdlib'den Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre son birkaç ay içinde 900 bini aşkın kişi başka bölgelere göç etti.

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Türkiye, Suriye, Hatay, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:31 
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