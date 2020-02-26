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Fotoğraflarla 'modern' bir insanlık dramı: İdlib'den kaçış
6 saat önce
Fotoğraflarla 'modern' bir insanlık dramı: İdlib'den kaçış.
Türkiye'nin en güney noktası Hatay'a sadece 35 kilometre uzaklıkta olan Suriye'nin İdlib şehrinde tüm dünyanın gözleri önünde büyük bir dram yaşanıyor.
2015 yılında muhaliflerin kontrolüne geçen ve o dönemde 4 milyonu aşkın nüfusa sahip İdlib'den Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre son birkaç ay içinde 900 bini aşkın kişi başka bölgelere göç etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:31
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