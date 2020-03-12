Fotoğraflarla Türkiye-Yunanistan sınırında neler oluyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fotoğraflarla Türkiye-Yunanistan sınırında neler oluyor? - Son Dakika Dünya

Fotoğraflarla Türkiye-Yunanistan sınırında neler oluyor?

6 saat önce

Fotoğraflarla Türkiye-Yunanistan sınırında neler oluyor? Avrupa'ya ulaşma umuduyla Yunanistan sınırına ulaşan göçmenlerin burada karşılaştıkları ve fotoğraf karelerine yansıyanlar

Fotoğraflarla Türkiye-Yunanistan sınırında neler oluyor?, System.String[]

Türkiye'nin Avrupa'ya giden göçmenleri engellememe kararının ardından binlerce sığınmacı ve mülteci, Yunanistan'a girmeye çalışıyor.


Göçmen sorunuyla mücadelede Brüksel'in yeterince destek olmadığından şikayet eden Avrupa Birliği üyesi Yunanistan, sınırlarını büyük ölçüde kendi koruyor. Ancak son birkaç günde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gönderilen özel kuvvetler, 11 Mart'ta Türkiye - Yunanistan sınırına ulaştı.

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Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:16 
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