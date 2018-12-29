Son Dakika Haberleri: Fotograflarla/// Yılbaşı Öncesi Polisten Huzur Denetimi

Fotograflarla/// Yılbaşı Öncesi Polisten Huzur Denetimi

1 saat önce

Hakan KAYA - Çağatay KENARLI / İstanbul DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi "Türkiye Güven-Huzur uygulaması" kapsamında vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimler yapıyor.

Fotograflarla/// Yılbaşı Öncesi Polisten Huzur Denetimi, System.String[]
Hakan KAYA - Çağatay KENARLI/ İstanbul DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi "Türkiye Güven- Huzur uygulaması" kapsamında vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimler yapıyor. Şüpheli görülen kişilere kimlik kontrolü yapılırken, araçlar da didik didik aranıyor . "Türkiye Güven-Huzur uygulaması" çerçevesinde denetimler yapılıyor. Denetimler kapsamında polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin üstlerini arayarak GBT sorgulamalarını yaptı. Araçları da durduran polis ekipleri hem araçlarda arama yaptı hem de sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını inceledi.  Bostancı İDO önünde yapılan uygulamada sırasında özel harekat ekipleri de katılırken dedektör köpekler de yer aldı. 

TAKSİM'DE DE DENETİMLER YAPILIYOR

Denetim noktalarından birisi de Taksim Meydanı oldu. Meydandaki denetimlerde polis ekipleri şüphelendikleri araçları durdurdu. Şüpheli görülen kişilere üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Kuki' de aramalara katıldı. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.  Öte yandan Fatih'de Şehremini Polis Merkezi'nin önünde de denetimler yapıldı.  İstanbul'da sabah saat 09.00 başlayan denetimler devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:47 Kaynak: DHA

İstanbul, Polis, Türkiye, Huzur, Güncel
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