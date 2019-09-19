Son Dakika Haberleri: Fotoğraflarla Zürih polisinin başlattığı akım #TetrisChallenge
Son Dakika Dünya Haber

Fotoğraflarla Zürih polisinin başlattığı akım #TetrisChallenge

2 saat önce

İsviçre'nin Zürih kentindeki emniyet güçleri tarafından başlatılan bir akım kısa sürede tüm dünyaya yayılarak viral oldu. Sosyal ağlar üzerinde #TetrisChallenge etiketiyle paylaşılan fotoğraflar, güvenlik ve acil yardım birimlerinin günlük hayatlarına da açılan bir kapı oldu

Fotoğraflarla Zürih polisinin başlattığı akım #TetrisChallenge, System.String[]

İsviçre'nin Zürih kentindeki emniyet güçleri tarafından başlatılan bir akım kısa sürede tüm dünyaya yayılarak viral oldu. Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlarda #TetrisChallenge etiketiyle paylaşılan fotoğraflar, güvenlik ve acil yardım birimlerinin günlük hayatlarına da kapı araladı.


Akım, 1 Eylül tarihinde İsviçre'nin Zürih kantonu polisi tarafından yapılan paylaşımla başladı. Facebook üzerinden "Trafik polisi arabası içinde ne olduğunu merak ediyorsanız işte cevabı." şeklinde bir açıklamayla yapılan paylaşımda, bir trafik polisi arabası ve içerisinde bulunan malzemelerin drone ile çekilmiş bir fotoğrafı konuldu.

Euronews.com'da Görüntüle

Instagram, İsviçre, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Stil danışmanı Ece Sükan, cesur pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı
ABD donanması, ilk kez UFO videolarının varlığını kabul etti Facebook'ta DEAŞ ve El Kaide bağlantılı sayfaların otomatik olarak oluşturulduğu ortaya çıktı ABD'de bir polis, köprüden atlayan genci son anda kurtardı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:50:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fotoğraflarla Zürih polisinin başlattığı akım #TetrisChallenge
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]