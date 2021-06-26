Fotoğrafsız eski nüfus cüzdanıyla sınava giremeyince gözyaşı döktü - Son Dakika

BATMAN'da, fotoğrafının olmadığı eski nüfus cüzdanı olduğu için Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na (YKS) alınmayan Ahmet Yılmaz, okul bahçesinde gözyaşı döktü.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için Kültür Mahallesi'ndeki Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu'na gelen Ahmet Yılmaz, eski kimliğinde fotoğraf olmayınca, sınava alınmadı. Yılmaz, okul bahçesinde gözyaşı döktü. Yakınlarının teselli ettiği Yılmaz, daha sonra okul bahçesinde ayrıldı.

ÖĞRENCİLER NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE KOŞTU

Bazı öğrenciler ise, nüfus cüzdanlarındaki eksiklikleri gidermek için Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü'nün yolunu tuttu. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan Mert Miliğ'i fark edip, aracıyla Nüfus Müdürlüğü'ne yetiştiren Kasım Öter, "Çocuğumu sınav için okula getirmiştim. Öğrencilerden Mert Miliğ nüfus cüzdanının eski olduğunu söyleyince, ben de onu Allah rızası için Nüfus Müdürlüğü'ne götürdüm" dedi.