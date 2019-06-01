Son Dakika Haberleri: Fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla sınava alınmadı, kapının önünde sinir krizi geçirdi
Son Dakika Yerel Haber

Fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla sınava alınmadı, kapının önünde sinir krizi geçirdi

57 dakika önce

Fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla sınava alınmadı, kapının önünde sinir krizi geçirdiVAN - Van'da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavına fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla gelen öğrenci içeri alınmayınca sinir krizi geçirdi.

Fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla sınava alınmadı, kapının önünde sinir krizi geçirdi
VAN - Van'da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavına fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla gelen öğrenci içeri alınmayınca sinir krizi geçirdi.
Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da LGS sınavının birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Kentte 68 okulda bin 83 derslikte 20 bin 54 öğrenci LGS sınavında ter döktü. Sabahın erken saatlerinde velileriyle sınav olacakları okula gelen öğrenciler, saat 09.00 itibariyle okula alınmaya başlandı. Velisiyle sınava gelen bir öğrenci kimlik kontrolü sırasında nüfus cüzdanında fotoğrafının olmadığı tespit edildi. Görevliler tarafından fotoğrafsız nüfus cüzdanı gerekçesiyle içeri alınmayan öğrenci, okul önünde sinir krizi geçirdi. Durumu gören vatandaşlar da öğrencinin içeri alınması konusunda görevlilere ısrarda bulundu. Görevliler müfredat gereği öğrencinin içeri alınmayacağını ve sınava giren öğrencilerin de rahatsız olmaması için kalabalığı uzaklaştırdı. Bu sırada iddiaya göre, öğrenci velisinin uygunsuz cümle sarf etmesi bazı velilerin de tepkisini çekti.
Sınava alınmayan öğrenci daha sonra velisiyle birlikte okuldan uzaklaştı.
Fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla sınava alınmadı, kapının önünde sinir krizi geçirdi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:25 Kaynak: İHA
Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zonguldak Kimliğini evde unutan öğrenci için veliler seferber oldu Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu Türkiye'nin milli 'teknolojik katırı' BOĞAÇ özellikleriyle göz dolduruyor LGS'ye giderken kaza geçirdiler: Otomobil ortadan ikiye bölündü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 16:22:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla sınava alınmadı, kapının önünde sinir krizi geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]