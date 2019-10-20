"Fotoğraftaki Kahramanlar" söyleşisi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Hava İndirme Tugayı 2. Paraşüt Taburu Karargah Bölüğü gazileri, "Fotoğraftaki Kahramanlar" söyleşisine katıldı.

Karadeniz Ereğli Rotary Kulübü tarafından Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen söyleşide konuşan kulüp yöneticisi Aykut Ateş, harekat sırasında gazeteciler tarafından çekilen bir fotoğrafta yer alan aynı bölük askerlerini 45 yıl sonra yeniden bir araya getirdiklerini söyledi.

Ateş, o tarihlerde gazetelerde çıkan fotoğraftaki isimleri yapılan araştırmalarla tespit ettiklerini ve ilçede ağırladıklarını anlatarak, "Bizler için de çok güzel ve örnek bir çalışma oldu. Aynı fotoğraf karesinde yer alan kahraman askerlerimizi 45 yıl sonra bir araya getirdik." dedi.

Fotoğraf karesinde yer alan emekli Albay Feridun Çelenk, Çavuş Burhan Ateş, Fehmi Karaarslan, Onbaşı Mehmet Emin Mercan, İsak Akbaba, Haşim Okay, Muammer Özdemir, Cevdet Koçak, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıklarına ilişkin anılarını paylaştı.

Etkinliğe Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.