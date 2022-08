Fotograftaki kişileri silme nasıl yapılır?

Çok güzel bir manzara fotoğrafı çektiğinizi düşünün. Bakıldığında insanın içini rahatlatacak cinsten. Ancak tek bir kusuru var, o da bünyesinde insanların veya nesnelerin olması. Bunları silmeniz halinde mükemmel bir hal alacak ve görenleri adeta büyülecek. Burada akıllara ilk olarak söz konusu resmin yeniden çekilmesi geliyor. Ancak bu da her zaman mümkün değil. O zaman herhangi bir uygulama kullanmadan programsız bir şekilde fotoğraftaki kişileri silme işlemini sizlere öneriyoruz. Peki nasıl? Yazımızda anlattık.

Adım adım fotoğraftaki kişileri silme işlemi

1800'lü yıllar, fotoğrafçılık için bir dönüm noktası oldu. 1855'te James Clerk Maxwell'ın üç renkli yöntemle yaptığı ilk renkli fotoğrafıyla ve 1861'de Thomas Sutton'un çektiği ilk renkli manzara resmiyle günümüz fotoğrafçılığının temelleri atıldı. Tabii o dönem renkli resimler hemen yaygınlaşmadı. Bu nedenle uzun bir süre daha fotoğrafçılıkta siyah beyaz görseller tercih edildi.

Renkli fotoğrafların hayatımıza girmesiyle ortaya muhteşem görseller çıkmaya başladı. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi bazı durumlarda fotoğrafların kalitesini düşürebilecek etkenler karşımıza çıkabiliyor. Bu da doğal olarak insanları belirli arayışlara itiyor. İnsanlar arasında bunun için sadece Photoshop gibi bilgi gerektiren yazılımların kullanıldığına yönelik genel bir algı var. Ancak sanılanın aksine işlem programsız da yapılabiliyor.

İnternette fotoğraftaki kişileri ya da nesneleri silme işlemi için çeşitli web siteleri mevcut. Üyelik veya ödeme gerektirmeden görselinizi daha da güzel bir hale getirebiliyorsunuz.

Adım 1: Buradan fotoğraftaki kişileri ya da nesneleri silme işlemi için herhangi bir üyelik veya ödeme istemeyen ilgili web siteyi açın.

Adım 2: Üzerinde oynama yapmak istediğiniz görseli belirleyerek sitedeki "Click here or drag an image file" sekmesine tıklayarak seçin ya da görseli sürükleyerek sekmenin üzerine bırakın.

Adım 3: İşin tüm sırrı bu adımda saklı. Zira burada site kullanıclara bir fırça sunuyor. Aynı zamanda fırçanın büyüklüğünü de kaydırarak ayarlama imkanınız var. Silmek istediğiniz insanı ya da nesneyi fırça yardımıyla düzgün bir şekilde işaretlemeniz yeterli. Gerisini web sitesi sizler için yapıyor.

Adım 4: Fırça ile işiniz bittiği anda fotoğrafta seçmiş olduğunuz nesneler ya da kişiler siliniyor. Ayrıca sağ üst kısmından indirme imkanınız da var.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?