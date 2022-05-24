Fotokapana yakalanan kablo hırsıları tutuklandı - Son Dakika
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Fotokapana yakalanan kablo hırsıları tutuklandı

24.05.2022 10:03
Fotokapana yakalanan kablo hırsıları tutuklandı

Sakarya ile Düzce'de enerji kabloları çaldığı tespit edilen ve fotokapan sayesinde yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 1 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Sakarya ile Düzce'de enerji kabloları çaldığı tespit edilen ve fotokapan sayesinde yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 1 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Hendek ilçesinin 5 mahallesinde ve Düzce'nin Gölyaka ilçesinde enerji kablolarının çalınmasına ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin tekrardan hırsızlık yapabileceklerini öngören ekipler, bölgelere fotokapan yerleştirdi. Tekrardan bölgeye gelen ve ismi E.B. olan şüpheli fotokapandan tespit edilerek, 3 adet kablo kesme makasıyla yakalandı. Jandarmadaki ifadesinde olayı arkadaşları B.S., C.Ç. ve H.K. ile gerçekleştirdiğini söylemesi üzerine ekipler tekrardan harekete geçti.

Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerin Düzce'nin Gölyaka ilçesinde ikamet ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin evine operasyon düzenleyen ekipler, B.S. ve C.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise kablo yanıkları, kablodan geriye kalan alüminyum folyolar ve ait çelik halatlar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken şüpheli H.K.'yı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA

Fotokapana yakalanan kablo hırsıları tutuklandı
Fotokapana yakalanan kablo hırsıları tutuklandı
Fotokapana yakalanan kablo hırsıları tutuklandı
Fotokapana yakalanan kablo hırsıları tutuklandı
Fotokapana yakalanan kablo hırsıları tutuklandı

YORUMLAR
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Hırsızlar kameralara takıldı Hırsızlar kameralara takıldı Kablo hırsızları önce fotokapana sonra jandarmaya yakalandı Kablo hırsızları önce fotokapana sonra jandarmaya yakalandı
Kaynak: İHA

Gölyaka, Sakarya, Enerji, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fotokapana yakalanan kablo hırsıları tutuklandı - Son Dakika


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