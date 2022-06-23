Yaban keçisi avcılığı yaptığı tespit edilen O.Ü. ve H.A.K., Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Kaçak avcılar hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından toplam 151 bin 336 TL ceza uygulandı. Şüphelilerin, kaçak avladıkları yaban keçisini taşıdıkları anlar, fotokapanla kaydedildi. Görüntüde birinin omzuna aldığı keçiyi götürdüğü anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Hisarcık, Finike, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fotokapandan tespit edilen kaçak avcılara 151 bin TL ceza - Son Dakika

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