Fotokapandan tespit edilen kaçak avcılara 151 bin TL ceza - Son Dakika
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Fotokapandan tespit edilen kaçak avcılara 151 bin TL ceza

23.06.2022 16:06
Fotokapandan tespit edilen kaçak avcılara 151 bin TL ceza

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, yaban keçisi avlayan 2 kaçak avcı, fotokapana yansıdı.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, yaban keçisi avlayan 2 kaçak avcı, fotokapana yansıdı. Görüntüden belirlenen kaçak avcılara 151 bin 336 TL ceza uygulandı.

Yaban keçisi avcılığı yaptığı tespit edilen O.Ü. ve H.A.K., Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Kaçak avcılar hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından toplam 151 bin 336 TL ceza uygulandı. Şüphelilerin, kaçak avladıkları yaban keçisini taşıdıkları anlar, fotokapanla kaydedildi. Görüntüde birinin omzuna aldığı keçiyi götürdüğü anlar yer aldı.


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Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa Yaban keçisi avcılarına 155 bin TL'lik ceza Yaban keçisi avcılarına 155 bin TL'lik ceza
Kaynak: DHA

Hisarcık, Finike, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fotokapandan tespit edilen kaçak avcılara 151 bin TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fotokapandan tespit edilen kaçak avcılara 151 bin TL ceza - Son Dakika
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