Fotokapanla tespit edilen kaçak ağaç kesimine suçüstü - Son Dakika

Fotokapanla tespit edilen kaçak ağaç kesimine suçüstü

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), Bursa 'da orman içinde kaçak ağaç kesimi yaparken fotokapanla tespit edilen biri kadın 2 kişi, suçüstü yakalandı.OGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapanlar orman suçlarının tespitinde de etkin bir şekilde kullanılıyor. Yerli ve milli yapay zeka ile çalışan 2 bin 669 fotokapan, ülke genelinde ağaç kesme, nakil, açma, taşıma, otlatma ve kaçak avlanma gibi suçların yoğun olarak yaşandığı stratejik bölgelerde 7 gün 24 saat gözcülük yapıyor. Fotokapan ile tespit edilen usulsüzlüklere son olarak Bursa'da rastlandı. İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü 'nün orman içerisine kurduğu fotokapanlar, orman içinde kaçak ağaç kesimi yapan biri k adın 2 kişiyi tespit etti. Kestikleri ağaçları minibüse yükleyen şüpheli 2 kişi, haber verilen jandarma ekiplerinin baskınıyla suçüstü yakalandı. 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.'SUÇA MEYİLLİ KİŞİLERDE CAYDIRICI ETKİ OLUŞTURUYOR'Kesme, nakil, açma, otlatma, taşıma, kaçak avlanma gibi orman suçlarının engellenmesi için büyük katkı sunan fotokapanlarla aynı zamanda insan, kaynak ve zaman tasarrufu da sağlandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Hareket ve ısıya duyarlı sensörlerden sağlanan görüntü ve videolar anlık olarak OGM'deki Ormanları İzleme Koruma Entegre Müdahale (ORİKEM) merkezine aktarılıyor ve buradaki yazılımla analiz edilerek, söz konusu bölgeye en yakın orman koruma faaliyetindeki yetkiliye iletiliyor. Yetkililer daha sonra fotoğrafı çeken fotokapana intikal ederek gerekli işlemleri yapıyor. Orman suçu işlenme olasılığı yüksek olan noktalarda yer alan fotokapanlar için OGM, Emniyet ve Jandarma kolluk kuvvetleriyle de ortak çalışmalar yapıyor. Bu sayede orman suçlarında gözle görülür azalma tespit edilmiştir. Yerli ve milli yapay zeka destekli fotokapanlarda insan, hayvan ve araç türüne göre alarm oluşturma özelliği bulunuyor. Aynı zamanda orman suç aletlerini, canlı-cansız nakil vasıtalarını tanımlayarak alarm sınıfları oluşturan fotokapanlara, plaka tanımlama ve kara listeye alma özelliğinin eklenmesi için de çalışmalar yürütülüyor. Orman suçlarının ve otlatma baskısının yoğun olduğu stratejik alanların 24 saat kesintisiz fotokapanla izlendiğinin bilinmesi suça meyilli kişilerde caydırıcı bir etki de oluşturuyor. Yasadışı orman faaliyetleriyle olay yerinde anında müdahale sağlanıyor. Düzenlenen suç zaptlarında, fotokapanlardan elde edilen görüntüler delil olarak kullanılıyor."