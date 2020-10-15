Fotokapanlar Trabzon'da suçlulara gözaçtırmıyor - Son Dakika

Fotokapanlar Trabzon'da suçlulara gözaçtırmıyor

15.10.2020 11:07

Yeşilin bin bir tonunun hakim olduğu Trabzon'da, Orman İşletme Müdürlüğünce orman suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla olayların yoğun yaşandığı ve otlatma baskısının olduğu stratejik noktalara yerleştirilen fotokapanlar, caydırıcı unsur olarak görev alıyor.

Yeşilin bin bir tonunun hakim olduğu Trabzon'da, Orman İşletme Müdürlüğünce orman suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla olayların yoğun yaşandığı ve otlatma baskısının olduğu stratejik noktalara yerleştirilen fotokapanlar, caydırıcı unsur olarak görev alıyor.

Dünya genelinde daha çok ulaşılması zor doğa şartlarında yaban hayatını gözlemlemek için kullanılan fotokapanlar, Türkiye'de ise bu amacın yanı sıra ormanların kanun dışı müdahalelerden etkin korunması için de tercih ediliyor.

Yerleştirilen fotokapanlar sayesinde Trabzon'da ormanlar sürekli gözetleniyor, usulsüzlük yaptığı anlaşılan şüphelilerin kimlik tespiti daha hızlı gerçekleştiriliyor.

Trabzon Orman İşletme Müdürü Savaş Ayvaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün ormanların korunması noktasında her zaman yenilikçi bir anlayışla çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Sorumluluk sahaları içerisinde bulunan ormanları ülkenin akciğerleri olarak tanımlayan Ayvaz, buralara yapılacak kaçak müdahaleleri erkenden haber alarak önleyici tedbirlerle zarar görmesini engellemeye çalıştıklarını belirtti.

Teknolojiden daha fazla istifade ederek maliyetleri azaltmak ve zaman kayıplarını engellemek için belli noktalarda harekete duyarlı fotokapanlar kullandıklarını dile getiren Ayvaz, "Fotokapanlar, ormanların korunmasında bizlere yardımcı oluyor. Ormanlarımızı fotokapan ağlarıyla örüyoruz. Hem suçu önleme noktasında caydırıcı tedbir oluyor hem de işlenmiş olan suçu erkenden haber alıp, kimlik tespiti noktasında bizlere kolaylık sağlıyor." dedi.

Ayvaz, en ücra noktalarda görev yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çeşitli ağaçlandırma ve gençleştirme sahalarında otlatma suçları olabiliyor. Buralara gidip gelmek uzun zaman alıyor ve suçları geç haber alıyoruz. Bu noktada fotokapanlardan yardım alıyoruz. Fotokapanları stratejik noktalara kuruyoruz. Zaman kaybını önlüyor. Vatandaşlara, ormanların fotokapanlarla izlendiğini belirtiyoruz ve caydırıcı olduğuna inanıyoruz. Bölgemizdeki fotokapan sayısını her geçen gün artırmaktayız."

Şalpazarı ilçesi Orman İşletme Şefi Gökhan Bektaş da orman teşkilatı olarak özellikle Ağasar ve Şalpazarı şefliklerinde yoğun şekilde fotokapanları kullanmaya başladıklarını anlattı.

Teknolojinin gelişmesiyle son yıllarda bu cihazların kullanımının da arttığını dile getiren Bektaş, "Cihazın içerisinde bir adet sim kartı ve hafıza kartı mevcut. Yaklaşık 3 bin adet resim depolayabiliyor. Sahanız ne kadar büyükse, yaban hayatı popülasyonunuz ve üretiminiz ne kadar yoğunsa, yangın riskiniz ne kadar çoksa bu cihaz sayesinde bunları rahatlıkla belirleyebiliyorsunuz." diye konuştu.

Bektaş, fotokapanların 7 gün 24 saat kullanılabildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bölgede insan ve hayvan hareketlerini, yaban hayatı, özellikle üretim sahalarında üreticilerin üretim şekillerini doğru yapıp yapmadıklarını, gece ve gündüz kaçak emvalin aktarıldığını bizlere anlık bildiriyor. Üreticiler de artık devletin yanlarında olduğunu daha iyi hissediyorlar. Çünkü fotokapanlarla vatandaşın ormanda hırsızlık yapmaları engellenerek, üretim sahalarında emvalleri korunmuş oluyor. Özellikle gidemediğimiz sahalarda bizim için çok kullanışlı."

Beşikdüzü ve Şalpazarı ilçelerini barındıran iki şefliğin 26 bin 500 hektar alanı kapsadığına işaret eden Bektaş, "Fotokapanlarla özellikle bu bölgedeki ayı popülasyonunu gözlemleme şansımız oldu. Karaca, ceylan, yaban keçisi, kurt sürüleri ve çakal gibi yırtıcı hayvanların da hemen her gün kadraja girdiğini görüyoruz. Özellikle Milli Parkların müdahalesiyle karacalarda artış olduğunu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Zaman zaman kaçak ağaç kesimlerinin de fotokapanlara takıldığı bilgisini veren Bektaş, "Bize gelen mail üzerine olay yerine Toplu Koruma Ekipleri ile birlikte anında gidiyoruz. Yakaladığımız kişinin öncelikle orman emvaline el koymak suretiyle suç zaptı düzenliyoruz. Suç zaptı düzenlenen kişileri savcılığa sevk ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bektaş, sorumluluk bölgelerinde bugüne kadar 3 adet adli ve idari suça müdahale ettiklerini, kadraja giren yaban hayvan sayısının ise sayılamayacak kadar fazla olduğunu dile getirdi.

Fotokapanlar Trabzon'da suçlulara gözaçtırmıyor
Fotokapanlar Trabzon'da suçlulara gözaçtırmıyor
Fotokapanlar Trabzon'da suçlulara gözaçtırmıyor
Fotokapanlar Trabzon'da suçlulara gözaçtırmıyor

Fotokapanlar, Şalpazarı, Trabzon, Hakim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fotokapanlar Trabzon'da suçlulara gözaçtırmıyor - Son Dakika

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