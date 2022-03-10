Fotokapanlar yaban hayatını kayıt altına aldı - Son Dakika
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Fotokapanlar yaban hayatını kayıt altına aldı

10.03.2022 15:24

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, ekiplerce kurulan fotokapanlar, kızıl akbaba, kara akbaba, kızıl geyik, dağ keçisi ve kuzgunu görüntüledi.

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, ekiplerce kurulan fotokapanlar, kızıl akbaba, kara akbaba, kızıl geyik, dağ keçisi ve kuzgunu görüntüledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri, biyolojik çeşitlilik takibi çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere fotokapan yerleştiriyor. İklim koşullarına göre fotokapanların konumları zaman zaman değiştiriliyor.

Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın çeşitli noktalarına ekiplerce yem bırakıldı. Bölgeye yerleştirilen fotokapanlar, kızıl akbaba, kara akbaba, kızıl geyik, dağ keçisi ve kuzgunu görüntüledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü yetkilileri, yemleme çalışmasının başarıya ulaşmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Fotokapanlar yaban hayatını kayıt altına aldı
Fotokapanlar yaban hayatını kayıt altına aldı
Fotokapanlar yaban hayatını kayıt altına aldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Denizli, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fotokapanlar yaban hayatını kayıt altına aldı - Son Dakika


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