"Fotomaraton Diyarbakır" fotoğraf yarışmasının ödülleri verildi - Son Dakika
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"Fotomaraton Diyarbakır" fotoğraf yarışmasının ödülleri verildi

17.10.2022 16:56
"Fotomaraton Diyarbakır" fotoğraf yarışmasının ödülleri verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) iş birliğiyle düzenlenen ve Dicle Elektrik'in ödül sponsoru olduğu Fotomaraton Diyarbakır yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) iş birliğiyle düzenlenen ve Dicle Elektrik'in ödül sponsoru olduğu Fotomaraton Diyarbakır yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da genel müdürlük yerleşkesindeki konferans salonunda düzenlenen ödül törenine Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, Foton Derneği Başkanı Coşkun Aral, Dicle Elektrik çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Ödül töreni gazeteci Aral'ın söyleşisiyle başladı. Aral söyleşide, fotomaraton etkinliğinin tarihini ve fotoğraf sanatının incelikleriyle bu alandaki deneyimlerini paylaşarak katılımcıların sorularını yanıtladı.

Dicle Elektrik'in fotomaraton desteğine değinen Aral, "Diyarbakır Türkiye'nin kalbidir. Dicle Elektrik'in de burada hizmetleri var ve güzel çalışmalar yapıyorlar. Fotomaraton'a sponsor olması bölgenin tanıtımına büyük katkılar sunacak. Dicle Elektrik ekiplerinin kış aylarında zor şartlarda çalışmalarına da şahit olmuşum. Bu tür etkinliklerin artması hepimizi sevindiriyor." dedi.

Arvas ise Fotomaraton Diyarbakır gibi sanatsal bir etkinlikte Türkiye'nin farklı yerlerinden fotoğraf tutkunlarının, sanatseverlerin kente akın etmesini çok önemsediklerini belirterek, "Şehrimizin tarihi, kültürü ve diğer pek çok güzelliklerinin tanıtılmasına vesile olduğu için çok mutluyuz. Elbette şehrimizin gerek tarihi dokusu ve mekanlarıyla gerekse de doğal güzellikleriyle fotoğraf sanatına ilgi duyan sanatseverler için çok zengin malzeme ve imkanlar sunduğunu da düşünüyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Foton Derneği tarafından hazırlanan video gösterisi izlendi. Daha sonra yarışmada dereceye girenler açıklandı.

Yarışmada dereceye giren fotoğraf makinesi kategorisinde "İnançlar" temasında Okan Öntürk birinci, İsmail Daşgeldi ikinci, Metin Gönen üçüncü, "Alınteri" temasında Emrah Ildız birinci, Serdar Aydın ikinci, Yücel Albayrak üçüncü, "Coşku" temasında Serdar Aydın birinci, Mehmet Palta İkinci, Hüseyin Yalçın üçüncülük ödülü kazandı.

Cep telefonu kategorisinde ise "Yaşam" temasında Elif Özpınar birinci, Muhammet Özpınar ikinci, Emrah Danış üçüncü oldu. "Çarşı" temasında İsmail Daşgeldi birinci, Mehmet Veysel Damar ikinci, Fırat Taş üçüncü olurken "Işık" temasında Elif Özpınar birinci, Onur Fendoğlu ikinci ve İbrahim Akkuş üçüncülük ödülüne layık görüldü."

Sponsor firma Dicle Elektrik tarafından tema birincilerine 15'er bin lira, tema ikincilerine 7'şer bin lira, tema üçüncülerine de 4'er bin lira olmak üzere toplam 156 bin lira para ödülü verildi.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Dicle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Fotomaraton Diyarbakır' fotoğraf yarışmasının ödülleri verildi - Son Dakika

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