Fotono21 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fotono21 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Fotono21 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı

6 saat önce

Diyarbakır Fotoğraf Derneği (Fotono21) üyelerinin katılımı ile 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Fotono21 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı, System.String[]

Diyarbakır Fotoğraf Derneği (Fotono21) üyelerinin katılımı ile 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı.


Toplantı Dernek Başkanı Mehmet Kılıçoğlu'nun açılış konuşması ile başladı. Kılıçoğlu, kurulduğu günden bu yana gönüllülük ilkesi ile bir araya gelmiş arkadaşlarının yapmış olduğu faaliyetlerin hem dernek hem de şehir için mutluluk verici olduğunu söyledi. Kılıçoğlu, "Fotono21, tüm fotoğraf gönüllülerini bir araya toplamaktan ziyade, bir arada uyumlu çalışabilecek fotoğraf ekipleri oluşturmak, sabır ve istikrarla projeler üretmek ve bunları paylaşmaktan haz duyacak bir gönül birlikteliğinin adıdır. Derneğimizden ayrılan üyelere geçen emekleri için teşekkür ederim. Yeni katılan üyelere de faaliyetlerde başarılar dilerim" dedi.


Geçen yıl yapılan faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda 2020 yılı faaliyet takvimi ile görev dağılımı da belli oldu. Dernek Başkanlığına yeniden Mehmet Kılıçoğlu seçildi. Genel kurulda görev dağılımı da yapıldı. Yeni görev dağılımında Mehmet Kılıçoğlu eğitim faaliyetleri sorumlusu, Hacı Cebe, dernek temsil ve danışma, Hasan Akçay, sanat danışmanlığı, Abdulkerim Kantarcıoğlu, basın ve halkla ilişkiler, Mesut Bektaş, mali işler, Veysi Arcagök, sergi sunum ve söyleşi etkinlikleri, Sedat Hatısaru, sosyal medya ve planlama, Helin Paçal, üye kayıt kabul ve ayrılma işlemleri, Mehmet Sıdık Demir, hukuk işleri, Mehmet Karaca, gezi ve sosyal etkinlikler, Ramazan Aydın, proje sorumlusu, Nedim Özgüvercin, doğa fotoğrafları ve gezileri, Suat Ergin, arşiv çalışmaları görevlerine seçildi.


2016 yılından bu yana 4 dönemdir yönetim kurulu üyesi olan Hacı Cebe, dört senede yapılan çalışmaları değerlendirdi. Dernek çalışmalarının emin adımlarla ilerlemesinin önemini vurgulayan Cebe, "Diyarbakır'da bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile istek halinde özel sektöre dahi ücretsiz fotoğraf temin etmesi ve şeffaf yönetilmesinin Fotono21'in değerini her geçen gün arttırmaktadır" diye konuştu.


Derneğin kurucu üyesi ve yeni dönemde de yönetim kurulunda görev alan Hasan Akçay ise 2020 yılında yapılacak sosyal sorumluluk projelerinin önemini vurguladı. Her yıl en az 1 tane farkındalık projesi üretilmesi kararı alınan kurul iyi niyet temennileri ile tamamlandı. - DİYARBAKIR

Hasan Akçay, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:41 Kaynak: İHA
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