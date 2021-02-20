'Fotoperiyot' ile somon yumurtası üretimini ikiye katladı - Son Dakika
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'Fotoperiyot' ile somon yumurtası üretimini ikiye katladı

20.02.2021 08:30
'Fotoperiyot' ile somon yumurtası üretimini ikiye katladı

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, 1998 yılından beri alabalık ve somon balığı tesisi bulunan Orhan Çakırer, fotoperiyot yöntemi ile havuzlardaki balıkların yumurta verimini ikiye katladı.

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, 1998 yılından beri alabalık ve somon balığı tesisi bulunan Orhan Çakırer, fotoperiyot yöntemi ile havuzlardaki balıkların yumurta verimini ikiye katladı. Normalde yılda 1 kez yumurta veren balıklara, fotoperiyot ile gündüz yanıltılması yapılarak 2 kez sağım gerçekleştiriliyor.

Ulaş ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Tecer köyü yakınındaki Tecer Dağı eteklerine 1998 yılında kurulan tesisin sahibi Orhan Çakırer, alabalık ve somon üretimi yapıyor. Çakırer, Tecer Dağı'nda bulunan temiz kaynak suyunu kullanarak, fotoperiyot yöntemi ile havuzlardaki balıkların yumurta verimini ikiye katladı. Normalde yılda 1 kez yumurta veren balıklara, fotoperiyot ile gündüz yanıltılması yapılarak, 2 kez sağım gerçekleştiriliyor. Balıkların kalitesini ise sabit sıcaklığa sahip olan kaynak suyu belirliyor. Elde edilen yumurtalar, Suşehri ilçesindeki Çamlıgöze Barajı'nda bulunan üretim tesisine aktarılıyor. Çamlıgöze'de yetiştirilen balıklar da dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

'GÜN IŞIĞINI GECE VE GÜNDÜZ AYNI SEVİYEDE TUTUYORUZ'Tesislerinde organik ve katkı maddesiz mamaları tercih ettiklerini, sabit sıcaklıktaki sularda üretilen balıkların daha sağlıklı olduğunu belirten Orhan Çakırer, "Burada alabalık yumurtalarını farklı bir sistem olan fotoperiyot yöntemiyle üretiyoruz. Bahsettiğimiz fotoperiyot sisteminin özelliği ise gün ışığını gece ve gündüz aynı seviyede tutmaktır. Buradaki amaç senede bir defa yumurta veren balıkların 6 ayda bir olacak şekilde, senede 2 defa yumurta vermelerini sağlıyoruz. Balıkçıların tercih ettiği bir yöntemdir. Önceki yıllarda fotoperiyot yöntemiyle üretilen yumurtalar ABD'den geliyordu ama biz bugün Tecer Dağı eteklerinde Sivas'ta üretim yapabiliyoruz. Bizim ürettiğimiz balık yumurtaları öncelikle Suşehri'ne ardından da aracı firmalar ile Avrupa'ya kadar gidiyor. Biz Avrupa'ya balık ihraç ediyoruz" dedi.'DAHA ERKEN YUMURTA ALABİLİYORUZ'

Balıklardan şimdi yılda 2 kez yumurta aldıklarını söyleyen Çakırer, "Avrupa'nın bizi tercih etmesinin sebebi ise sularımızın kirlenmemiş olmasıdır. Temiz sularda üretim yapıyoruz, sağlıklı balıklar gönderiyoruz. Burada kullandığımız su Türkiye'nin sayılı sularından bir tanesidir. Yaz, kış sıcaklığı sabit; burada buzlanma yaşanmaz. Yumurtaların sağlıklı bir şekilde çıkma oranı bu özelliklere sahip sularda daha yüksek oluyor. Balıklar için kullandığımız yemleri Suşehri'ndeki tesisten alıyoruz. Kendileri üretiyor ve içerisinde herhangi bir katkı maddesi yok. Bebek maması kadar güvenilir, organik balıklar üretiyoruz. Fotoperiyot sistemi ile aynı zamanda daha erken yumurta alabiliyoruz. Çünkü mayıs ayına geldiğimiz zaman Türkiye şartlarında yumurta bulmamız çok zor. Dolayısıyla üretimi de 2 katına çıkarmış oluyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 'Fotoperiyot' ile somon yumurtası üretimini ikiye katladı - Son Dakika


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