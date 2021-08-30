Fotosek'ten karma sergi; 70 fotoğrafçının siyah beyaz eserleri yer alıyor - Son Dakika

Fotoğraf meraklılarını buluşturan ve çeşitli çalışmalar yürüten Fotosek, kuruluşunun 10'uncu yılında iki etkinlik gerçekleştirecek. 70 fotoğrafçının siyah-beyaz eserlerinden oluşan karma sergi, 4 Eylül'de İFSAK'ın Beyoğlu salonunda fotoğraf meraklılarıyla buluşacak.

Türkiye ve dünyadan 14 binin üzerinde üyesi bulunan grubun karma fotoğraf sergisi 4 Eylül günü saat 12.00'de İFSAK'ın Beyoğlu salonunda gerçekleştirilecek. 70 fotoğraf sanatçısının esenlerinin yer alacağı etkinlikte, yine 10. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında basılan 'Fotosek Siyah Beyaz Fotoğraflar Albümü 2021' de fotoğrafseverlerin beğenisine sunulacak.

ALANINDA NİTELİKLİ ÜRETİME KATKI SAĞLANIYOR

Fotosek'in kurucusu Sadık Üçok 10 yıllık süreçte her hafta fotoğraf sunumları, söyleşiler, fotoğraf okuma ve fotoğraf sanatçısı konukları ağırlama etkinlikleriyle bu alanında nitelikli üretim ve gelişime katkı sağladıklarını ifade etti. Üçok, Ekim 2011 ve Haziran 2012 tarihlerinde birer karma sergiye imza attıklarını anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

"2020 ve 2021 yıllarında dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid 19 salgını boyunca Fotosek, her çarşamba ve cumartesi akşamı Zoom üzerinden fotoğrafseverlerle bir araya gelerek fiziki etkinliklerin eksikliğini aratmadı ve aynı formatı sanal ortamda sürdürdü. Grup bu süreçte, fotoğraf alanında daha kalıcı ve yararlı hizmetler vermek adına, Fotosek 10. Yıl Fotoğraf Albümleri projesi kapsamında, ilki Aralık 2020'de basılan 224 sayfalık 'Fotosek Renkli Fotoğraflar Albümü 2020' ve ikincisi Eylül 2021'de basılan 264 sayfalık 'Fotosek Siyah Beyaz Fotoğraflar Albümü 2021' isimli iki adet kitap yayınladı."

KARMA SERGİDE YER ALAN SANATÇILARI

"Fotosek Siyah Beyaz Fotoğraflar Albümü 2021" katılımcılarının fotoğraflarından oluşan karma sergide eserleri yer alan fotoğraf sanatçıları şu isimler oldu:

"Abdulkadir Karatas¸, Adem Meleke, Ahmet Dayıoğlu, Arman Tezcan, Aylin Cos¸kun, Aysel Ergan U¨c¸ok, Ays¸egu¨l Hilal, Bas¸ak Balkan, Behiç Günalan, Beti Rodrig, Burcu Yürüyen, Bu¨lent Demir, Cemal Ercan, Dietmar Selbach, Emrehan Ersoy, Eylem Barıs¸, Fahriye U¨rkmez, Faruk Bilal, Fatih Demirhan, Figen Akyıldız, Gökşen Çardak Erata, Gurur Aras, Gu¨l Yılmaz, Gülnaz İlan, Habip Kocak, Halil İbrahim Ayan, Haluk Akbaş, Henri Kandiyoti, Hu¨lya Mutlu, Hümeyra Çelik, Ilhan Yapici, I·pek Halvurt, KenanDemir, Lara portakal,Levent C¸anakkaleliogˆlu, Mehmet Ali Ariyürek, Melisa Gu¨rbu¨z, Metin Yener, Mukadder Bas¸cı, Mustafa Öncül, Mustafa S¸ahin, Namık Toprakc¸ı, Neşet Gürbüz, Nuray Aparı, Nuray C¸ipli,Nursel Tulumcu, Olgun Dogˆanay, Orhan Kılıc¸, O¨nder Kökturk, O¨zgu¨r Turanlı,Ralf J.Diemb, Sacit Işılay, Sadık Üc¸ok, Sami Yu¨rekli, Selahattin Bahdıak, Selda C¸etin ,Selim Seval, Senim Yenel,Sevgi Selbach, Su¨leyman Portakal, Tanın Helvacı,Torsten Kupke, Tuğba Yılmaz, Tugˆkent Akkurum, U¨mit O¨zgu¨l, Wilfried Gebhard, Yalc¸ın Koc¸er, Yigˆithan Bal, Zeynep Hüsman, Zoya C¸akıcı."