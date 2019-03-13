Four Seasons’ın Akdeniz seferinde son durak Bodrum
1 saat önce
Dünyada lüks turizmin önde gelen temsilcilerinden Kanadalı Four Seasons, son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarda Akdeniz'i mesken tuttu.
Dünyada lüks turizmin önde gelen temsilcilerinden Kanadalı Four Seasons, son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarda Akdeniz
'i mesken tuttu. Tunus
'taki otelini açan, Yunanistan
'daki projesi için ise gün sayan şirket, bölgedeki en büyük yatırımını ise Tay Group ile Bodrum
'a yapıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:30
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