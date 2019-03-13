Son Dakika Haberleri: Four Seasons’ın Akdeniz seferinde son durak Bodrum

Four Seasons’ın Akdeniz seferinde son durak Bodrum

1 saat önce

Dünyada lüks turizmin önde gelen temsilcilerinden Kanadalı Four Seasons, son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarda Akdeniz'i mesken tuttu.

Four Seasons’ın Akdeniz seferinde son durak Bodrum, System.String[]
Dünyada lüks turizmin önde gelen temsilcilerinden Kanadalı Four Seasons, son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarda Akdeniz'i mesken tuttu. Tunus'taki otelini açan, Yunanistan'daki projesi için ise gün sayan şirket, bölgedeki en büyük yatırımını ise Tay Group ile Bodrum'a yapıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:30 

Tunus, Yunanistan, Bodrum, Akdeniz, Ekonomi
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