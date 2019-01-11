Son Dakika Haberleri: Fourinthepocket Babylon'da

Fourinthepocket Babylon'da

1 saat önce

Soul, funk, hip-hop ve R&B parçaları kendilerine özgün yorumları ile yeniden harmanlayan müzik topluluğu FOURinthePOCKET, 12 Ocak Cumartesi akşamı Babylon'da sahne alacak.

Fourinthepocket Babylon'da, System.String[]

Vokalde Elif Çağlar, saksafonda Toygun Sözen, klavyelerde Çağrı Sertel, bas gitarda Alp Ersönmez ve davulda Mert Önal gibi önemli müzisyenlerden oluşan FOURinthePOCKET; soul, hip-hop, funk ve R&B parçalarını özgün ve eğlenceli bir şekilde sunmaya devam ediyor.

Erykah Badu, Jill Scott, Michael Jackson, Outkast, Kelis, Earth,Wind and Fire gibi önemli isimlerin parçalarını kendi tarzlarıyla yorumlayan beşli; funk, R&B ve soul müzik türlerinin etkileşimiyle ortaya koydukları eserleri, kendilerine özgü geçişler ve doğaçlama yetenekleriyle bütünleştiriyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:27 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBF Disiplin Kurulu, Rakip Takım Oyuncusuna Kafa Atan Michael Eric'e 5 Maç Ceza Verdi Ünlü Tenisçi Andy Murray, Sakatlıkları Nedeniyle Tenisi Bırakıyor

Türkiye'nin İlk Video Müzik Kanalı Kral TV, 1 Şubat'ta Yayın Hayatına Son Verecek Kars'ta Vatandaşların Saçları ve Sakalları Buz Tuttu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 12:12:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fourinthepocket Babylon'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]