Fourinthepocket Babylon'da

Vokalde Elif Çağlar, saksafonda Toygun Sözen, klavyelerde Çağrı Sertel, bas gitarda Alp Ersönmez ve davulda Mert Önal gibi önemli müzisyenlerden oluşan FOURinthePOCKET; soul, hip-hop, funk ve R&B parçalarını özgün ve eğlenceli bir şekilde sunmaya devam ediyor.

Erykah Badu, Jill Scott, Michael Jackson, Outkast, Kelis, Earth,Wind and Fire gibi önemli isimlerin parçalarını kendi tarzlarıyla yorumlayan beşli; funk, R&B ve soul müzik türlerinin etkileşimiyle ortaya koydukları eserleri, kendilerine özgü geçişler ve doğaçlama yetenekleriyle bütünleştiriyorlar.