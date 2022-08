Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Can Kirişçi FOX Çalar Saate konuk oldu. Sağlık alanında ve sağlıkta şiddet olaylarıyla ilgili yorumlarda bulunan Can Kirişçi kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Can Kirişçi kimdir? Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Can Kirişçi kaç yaşında, nereli? Can Kirişçi biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

CAN KİRİŞÇİ KİMDİR?

Fox Çalar Saate konuk olan Can Kirişçi, Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanlığı görevini yapmaktadır.