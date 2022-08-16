FOX Çalar Saat konuğu Tunç Soyer kimdir? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kaç yaşında, nereli? Tunç Soyer biyografisi! - Son Dakika
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FOX Çalar Saat konuğu Tunç Soyer kimdir? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kaç yaşında, nereli? Tunç Soyer biyografisi!

16.08.2022 09:37
FOX Çalar Saat konuğu Tunç Soyer kimdir? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kaç yaşında, nereli? Tunç Soyer biyografisi!

FOX Çalar Saat programına konuk olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Tunç Soyer kimdir? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kaç yaşında, nereli?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu sabah FOX Çalar Saat programına katıldı. Birçok konu hakkında açıklamalarda bulunan Tunç Soyer kaç yaşında, kimdir soruları merak ediliyor. FOX Çalar Saat konuğu Tunç Soyer kimdir? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kaç yaşında, nereli? Tunç Soyer biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

TUNÇ SOYER KİMDİR?

1959 yılında Ankara'da doğdu. Bornova Anadolu Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İsviçre Webster Kolej'de "Uluslararası İlişkiler" ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği" alanlarında olmak iki yüksek lisans yaptı. Eğitim döneminde Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen asistanı, Türk Haberler Ajansı'nda da muhabir olarak çalıştı.

Eğitiminin ardından turizm sektöründe çalışmaya başladı. 1991 yılında Seferihisar'da bir tatil köyü kurarak dokuz yıl yönetti. Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı'nda yedi yıl yönetim kurulu üyeliği, üç yıl da başkanlık görevini yerine getirdi. 2003 yılında Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak çalışmaya başladı. 2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. 2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreteri oldu.

2009 yılında CHP'den Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. 2013'de merkezi İtalya'da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde CHP'den ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. 2014 Mayıs'ta Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

Tunç Soyer, evli ve iki kız çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

FOX Çalar Saat konuğu Tunç Soyer kimdir? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kaç yaşında, nereli? Tunç Soyer biyografisi!
FOX Çalar Saat konuğu Tunç Soyer kimdir? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kaç yaşında, nereli? Tunç Soyer biyografisi!
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Son Dakika Soğuk Haber FOX Çalar Saat konuğu Tunç Soyer kimdir? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kaç yaşında, nereli? Tunç Soyer biyografisi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: FOX Çalar Saat konuğu Tunç Soyer kimdir? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kaç yaşında, nereli? Tunç Soyer biyografisi! - Son Dakika
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