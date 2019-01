FOX Networks Group Altın Küre'den Ödülle Döndü

FOX Networks Group'un en beğenilen yapımlarından "The Americans" ve "The Assasination of Gianni Versace: American Crime Story", sinema ve televizyon dünyasının en prestijli gecelerinden Altın Küre'den 3 ödülle döndü. İtalyan modacı Gianni Versace'nin 1997 yılında gerçekleştirilen suikastını konu alan "The Assasination of Gianni Versace: American Crime Story", birbirinden iddialı yapımların yarıştığı gecede "En İyi Mini Dizi ve TV Filmi" seçildi. Dizide ünlü modacının katili Andrew Cunanan'a hayat veren Darren Criss ise Mini Dizi ve TV Filmi kategorisinde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Soğuk savaş döneminde Amerika'da yaşayan ve birbirleriyle evli iki KGB ajanının hikayesini ekranlara taşıyan "The Americans" ise "En İyi Drama TV Dizisi" seçildi.

Sekiz Emmy ödülüne iki Altın Küre ekleyen "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için 10 Ocak'tan itibaren her perşembe saat 23.10'da FOXCRIME'da. Hem Emmy hem de Altın Küre ödüllü sevilen dizi "The Americans" ise 5.sezon tekrar bölümleriyle 25 Ocak'tan itibaren hafta içi her gün FX ekranlarında.