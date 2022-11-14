FOX Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun, Taksim'deki terör saldırısı sonrası canlı yayındaki hareketleriyle büyük tepki çekti - Son Dakika
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FOX Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun, Taksim'deki terör saldırısı sonrası canlı yayındaki hareketleriyle büyük tepki çekti

14.11.2022 17:25

FOX TV'de Hafta Sonu Ana Haber Bülteni'ni sunan Gülbin Tosun, dün İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı terör saldırısı sonrası ana haber bülteninde izleyicinin karşısına geçti. Tosun'un bültenin ilerleyen dakikalarında deprem tatbikatı haberini vermesinin ardından kahkaha atması ise tepki çekti.

Türkiye dünden bu yana İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği patlamaya ağlıyor. Patlama nedeniyle ülke genelinde büyük bir yas tutulurken, FOX Ana Haber'in dünkü yayınında yaşananlar tepkilere neden oldu.

PATLAMANIN SONRASINDA HABERLERİ SUNDU

Dün saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından FOX TV'de Gülbin Tosun, kameraların karşısına geçti. Tosun bültenin başında İstiklal Caddesi'ndeki gelişmeleri aktarmasının ardından normal akışına devam etti.

TATBİKAT HABERİNDEN SONRAKİ HAREKETLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Deprem tatbikatı haberine kadar bülteni normal şekilde yürüten Tosun, tatbikat haberinden sonra görüntülerdeki vatandaşların yaptığı yanlışlıkları dile getirerek kahkaha atması nedeniyle büyük tepki gördü. Tosun daha sonra güldüğü için özür diledi.

YORUMLAR (2)
  • Alper006 : Nasıl korunacagimizi biliyoruz yada bilmiyoruz asıl problem insanlarla dalga geçen birini ekranlara cikartanlarda çok komik sanırım hanımefendi aynaya bakıp bakıp kendine gül bence Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Gülbin Tosun, Fox Tv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FOX Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun, Taksim'deki terör saldırısı sonrası canlı yayındaki hareketleriyle büyük tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: FOX Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun, Taksim'deki terör saldırısı sonrası canlı yayındaki hareketleriyle büyük tepki çekti - Son Dakika
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