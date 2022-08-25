FOX TV'de İsmail Küçükkaya'dan boşalan yere kimin geleceği netlik kazandı - Son Dakika
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FOX TV'de İsmail Küçükkaya'dan boşalan yere kimin geleceği netlik kazandı

25.08.2022 21:32
FOX TV'de İsmail Küçükkaya'dan boşalan yere kimin geleceği netlik kazandı

FOX TV'den ayrılarak HALK TV'ye transfer olan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu. FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sabah haberlerini İlker Karagöz'e emanet etti. Karagöz daha önce Küçükkaya'nın tatil günleri olan hafta sonu da izleyici karşısına çıkıyordu.

Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte yeni sezon hazırlıklarını sürdüren televizyon kanalları da transferlerini bir bir açıklamaya devam ediyor. HALK TV'nin İsmail Küçükkaya transferi büyük yankı uyandırırken, Küçükkaya'dan boşalan Çalar Saat sunuculuğuna kimin getirileceği merak ediliyordu. Bu konudaki soru işaretleri çok geçmeden yanıt buldu.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'dan boşalan yere kimin geleceği netlik kazandı

SABAH HABERLERİ İLKER KARAGÖZ'E EMANET EDİLDİ

Medyaradar'ın özel haberine göre; FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sabah haberlerini İlker Karagöz'e emanet etti. İlker Karagöz, FOX TV'de hafta sonları yayınlanan Çalar Saat programının sunuculuğunu yapıyordu.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'dan boşalan yere kimin geleceği netlik kazandı

PROGRAMIN ADI DA MECBUR OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Karagöz'ün sunacağı programın adı İlker Karagöz ile Çalar Saat olacak. Öte yandan her yeni yayın döneminde olduğu gibi, Karagöz'ün programdaki ilk konuğu Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk olacak.

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İsmail Küçükkaya, Güncel, Son Dakika

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