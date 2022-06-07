CNN Türk'te muhabirlik yaptığı sırada FOX TV'den gelen teklifle gündüz kuşağında "Fulya İle Umudun Olsun" programını yapmaya başlayan gazeteci Fulya Öztürk, söz konusu program kapsamında 3 cinayet soruşturmasını aydınlatarak, 60 kayıp kişinin bulunmasını sağladı.
Zaman zaman programda gerginlik yaşayan Öztürk, FOX TV'nin eski ana haber spikeri Fatih Portakal'la yaşadığı polemik nedeniyle de uzun süre konuşuldu.
Fulya Öztürk, artık gündüz kuşağında program yapmamaya karar verdi. Öztürk, bu kararının nedenini ise "Aklım ruhum hep haberde kaldı, yeni sezonda program yapmak istemiyorum" sözleriyle açıkladı.
Öztürk'ün aldığı bu kararı FOX yönetimiyle de paylaştığı ve yeni sezonda ekranda olmayacağını ilettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › FOX TV'de şaşırtan ayrılık! Fulya Öztürk, yeni sezonda ekranlara gelmeyecek - Son Dakika