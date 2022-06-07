FOX TV'de şaşırtan ayrılık! Fulya Öztürk, yeni sezonda ekranlara gelmeyecek

Taksiden çıplak şekilde inen kadın, hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yaptı

CNN Türk'te muhabirlik yaptığı sırada FOX TV'den gelen teklifle gündüz kuşağında "Fulya İle Umudun Olsun" programını yapmaya başlayan gazeteci Fulya Öztürk, söz konusu program kapsamında 3 cinayet soruşturmasını aydınlatarak, 60 kayıp kişinin bulunmasını sağladı.

ZAMAN ZAMAN GERİLDİ

Zaman zaman programda gerginlik yaşayan Öztürk, FOX TV'nin eski ana haber spikeri Fatih Portakal'la yaşadığı polemik nedeniyle de uzun süre konuşuldu.

AYRILIK KARARI ALDI

Fulya Öztürk, artık gündüz kuşağında program yapmamaya karar verdi. Öztürk, bu kararının nedenini ise "Aklım ruhum hep haberde kaldı, yeni sezonda program yapmak istemiyorum" sözleriyle açıkladı.

KANALA İLETTİ

Öztürk'ün aldığı bu kararı FOX yönetimiyle de paylaştığı ve yeni sezonda ekranda olmayacağını ilettiği öğrenildi.