FOX TV 'den ayrılan Zuhal Topal, davalık olduğu Acun Ilıcalı'nın kanalı ile anlaştı

Engelli kadına cinsel saldırı! Zanlının savunması da en az olay kadar iğrenç

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Sandıktan da bu sonuçlar çıkarsa taşlar yerinden oynar

Soyunma odasına ve otobüse alınmayan Marcao nasıl döndü? İşte yolculuğun perde arkası

Uzun zamandır gündüz kuşağında program sunan Zuhal Topal, zam talebi kabul edilmediği gerekçesiyle FOX TV ile yollarını ayırdı. Günlerdir hangi kanala transfer olacağı merak edilen Topal, arasının iyi olmadığı Acun Ilıcalı ile el sıkıştı.

ACUN ILICALI TRANSFERİ DUYURDU

Yeni sezonda gündüz kuşağında program sunması için Zuhal Topal ile anlaşan Acun Ilıcalı, müjdeli haberi de Instagram hesabından verdi. Topal'la fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, "Gündüz kuşağının başarılı ismi Zuhal Topal artık TV8. Hoş geldin" dedi.

ZUHAL TOPAL VE ACUN ILICALI ARASINDA NE OLMUŞTU?

Acun Medya ve TV8, FOX'ta yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programının, TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programından çalıntı olduğunu iddia ederek mahkemeye gitmişti. TV8 tarafı kendi programlarının orijinal olduğuna dair üniversite araştırmasını ortaya koymuştu. FOX TV ise konuyu ana haber bültenine taşımış ve Ilıcalı'nın iddialarını yalanlamıştı.

Fox TV, Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal ile yollarını ayırdı