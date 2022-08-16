FOX TV Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 16 Ağustos Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki! - Son Dakika
Üye Girişi

FOX TV Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 16 Ağustos Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

16.08.2022 16:12
FOX TV Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 16 Ağustos Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı yayınlarıyla hafta içi her akşam saat 19.00'da başlıyor. İzleyiciler ise heyecanla programı izlerken Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izleme linkini araştırıyor. Peki, Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! 16 Ağustos Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki! İşte haberimizde...

FOX Ana Haber canlı izle linki araştırılıyor. Sunuculuğunu Selçuk Tepeli'nin yaptığı, Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı yayınlarıyla hafta içi her akşam saat 19.00'da başlıyor. İzleyiciler ise heyecanla programı izlerken Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izleme linkini araştırıyor. Peki, Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! 16 Ağustos Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki! İşte haberimizde...

HAFTA İÇİ HER GÜN EKRANDA

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, yeni bölümleriyle canlı olarak hafta içi her gün saat 19.00'da FOX TV'de ekrana geliyor.

FOX ANA HABER SUNUCUSU KİM?

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber programı Selçuk Tepeli'nin sunumuyla ekrana geliyor.

SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI YAYIN İZLE!

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izlemek için buraya tıklayınız.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

  • Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul ilinin Silivri ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını da IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yaptı.
  • Selçuk Tepeli doğum tarihi : 1974
  • Selçuk Tepeli kaç yaşında : 46 yaşında
  • Selçuk Tepeli mesleği ne : Haber spikeri, sunucu ve gazeteci
  • Selçuk Tepeli nereli : İstanbul doğumlu
  • Selçuk Tepeli hangi kanalda çalışıyor : FOX TV

Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul ilinin Silivri ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını da IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinin yayın yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yaptı ayrıca Ceyda Karan'la Eksen adlı programı sundu ve Gün Başlıyor adlı programı da sundu. 2020 yılında ise FOX TV ana Haber'>haber sunucusu Fatih Portakal'ın görevinden ayrılması üzerine yeni sunucu aranmaya başlarken yerine Selçuk Tepeli'nin geldiği duyuruldu ve Habertürk TV'deki görevinden ayrıldı. 7 Eylül 2020'de Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber programını sunmaya başladı. Ayrıca ana haberin içinde kendine ayrılmış Selçuk Tepeli ile Bir Dakika adlı bölümü de sunmaktadır.

SELÇUK TEPELİ PROGRAMLARI

  • 2013 - Eksen - Habertürk TV
  • 2020 - Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber - FOX
YORUMLAR
500
FOX Çalar Saat konuğu Tunç Soyer kimdir? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kaç yaşında, nereli? Tunç Soyer biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Tunç Soyer kimdir? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kaç yaşında, nereli? Tunç Soyer biyografisi! FOX TV Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 15 Ağustos Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki! FOX TV Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 15 Ağustos Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Fox Tv, Soğuk Haber, Politika, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber FOX TV Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 16 Ağustos Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki! - Son Dakika


Son Dakika
18:41 "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:10 İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 19:00:49. #1.12#
SON DAKİKA: FOX TV Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 16 Ağustos Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement