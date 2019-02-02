Son Dakika Haberleri: Foxconn, ABD'de Kurmaktan Vazgeçtiği Fabrikayı Trump'ın Müdahalesinin Ardından Açma Kararı Aldı

Foxconn, ABD'de Kurmaktan Vazgeçtiği Fabrikayı Trump'ın Müdahalesinin Ardından Açma Kararı Aldı

1 saat önce

Dünyanın en büyük elektronik hizmet sağlayıcılarından biri olan Foxconn şirketi, Beyaz Saray ile yapılan görüşmelerden sonra Wisconsin'e büyük bir fabrika açmaya karar verdi. Bu fabrika daha önceden açılma kararı alınmış, sonra yüksek maliyetlerinden ötürü AR-GE merkezine dönüştürülme kararı alınmıştı.

Foxconn, ABD'de Kurmaktan Vazgeçtiği Fabrikayı Trump'ın Müdahalesinin Ardından Açma Kararı Aldı, System.String[]
Merkezi Tayvan'da bulunan ve Çin'in en büyük ihracatçılarından biri olan Foxconn şirketi, ABD'nin Wisconsin eyaletinde büyük bir fabrika kurmaya hazırlanıyor. Başkan Trump ile yapılan görüşmelerden sonra, bazı değişikliklere gidileceği ancak bu değişikliklerin tam olarak ne olduğu hakkında bilgi verilmediği açıklamalarda, kurulacak dev fabrikanın işleyişi ile ilgili bazı veriler paylaşıldı.






Kurulacak olan fabrikanın, biçilen değeri 10 milyar dolar olarak biliniyor. Böylesine büyük bir yatırım içerisinde sadece üretim yapılmayacağını özellikle vurgulayan şirketin yetkilileri, burayı bir teknoloji üssü haline getirmeyi planladıklarını söylediler. Merkezde çalışacak kişilerin, alanında en iyi mühendisler olacağı konusunda bilgiler veren Reuters, iş gücünün çoğunluğunun fabrika işçilerinden oluşmayacağını bildirdi. Kurulacak tesiste yaklaşık 13.000 kişinin görev alacağı tahmin ediliyor.






Şirket yetkilileri, yeni kuracakları bu dev tesisin bir fabrika olarak değil, teknolojiye yön verecek bir üs olarak anılmasını tercih ediyorlar. İlk etapta sadece LCD ekranların üretilmesi planlanan tesiste, global pazarın ihtiyacı doğrultusunda mobil kullanım amaçlı, küçük ekranlar üretilecek. Aslında Foxconn, bu tesisi maliyetleri karşılamayacağı gerekçesiyle iptal etmişti, ancak devreye Trump girerek dev tesisin kurulması için toplamda 4 milyar dolarlık vergi muafiyeti ve teşvik desteği sağladı. İlerleyen zaman içerisinde verilecek destek hakkında ise şu an için açıklama yapılmadı.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:38 

Teknoloji
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