foxngame ile analiz ediyoruz: Future Stars Antony incelemesi - Son Dakika
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foxngame ile analiz ediyoruz: Future Stars Antony incelemesi

foxngame ile analiz ediyoruz: Future Stars Antony incelemesi

16.02.2021 22:48

foxngame sponsorluğunda başlattığımız "foxngame ile analiz ediyoruz" serimizde, FIFA 21'ye eklenen popüler kartların incelemesini yapacağız.

Bu serimizin yedinci oyuncusu olarak Future Stars Antony'e göz atacağız.

Future Stars etkinliği ile birlikte 23 yaşının altında, gelecek vaat eden oyuncuların özel kartları FIFA 21'ye eklendi. Ajax'ın genç yıldızı Antony'de bu promo ile birlikte oyuna özel bir kart olarak eklendi. 88 genel rating'e sahip olan oyuncu, hızı ile göz dolduruyor.

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Antony'i, ikon oyuncularım ile birlikte 10 kimya oynatabiliyorum. Oyun içinde 5-2-1-2 formatında oynuyorum ve Antony bu formasyonda iki forvet oyuncunun arkasında oynuyor.

Antony'i 5 ayrı kritere göre değerlendireceğim. Bunlar;

Hız- 5/5

Dribling-5/5

Pas- 4/5

Şut – 4/5

Fizik- 3.5/5

Brezilyalı oyuncu, 98 hız özelliği ile birlikte oyunun en hızlı kartlarından bir tanesi. Oynarken defans oyuncularının yanından çok hızlı bir geçmeyi başardım. Şu an oyunda üçgen metası olduğunu düşünürsek, Antony hızı ile birlikte çok tehlikeli bir hücum silahı.

Şut özellikleri için ortalamanın üstü diyebilirim. Ceza sahası içerisinde bitiricilik anlamında pek bir sıkıntı yaşamadım. Özellikle sol ayağı ile çektiği plase ve sert şutlar ile birlikte, rakibime beklenmedik goller atabildim. Kart ile oynarken paslardaki isabeti gözüme takıldı. 88 kısa pası ile birlikte dar alanlarda iyi pas yapan oyuncu, 93 görüş özelliği ile birlikte de topu istediği yere atmakta zorlanmıyor.

Kartın bir diğer önemli özelliği ise Dribbling'te yatıyor. 98 hız ve 93 dribbling ile birlikte bir F1 aracına dönüşen oyuncu, 94 top kontrolü ile birlikte de topu ayağından açmadan rakip defansların arasından sıyrılıp topu fileler ile buluşturuyor.

Fizik olarak ise ortalama bir performans verdiğini söyleyebilirim. Karta genel olarak bakarsak, çok hızlı bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz bu kartı kanatta, CAM'da veya forvette oynatabilirsiniz. Kullanıldığı pozisyona göre asist veya gol olarak size oldukça katkı verecektir.

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Kaynak: Playerbros
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