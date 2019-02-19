Son Dakika Haberleri: Foxplay ve Hepsiburada'dan İş Birliği

Foxplay ve Hepsiburada'dan İş Birliği

1 saat önce

FOX'un yeni online içerik platformu FOXplay, e-ticaret platformu Hepsiburada ile iş birliğine gitti.

Foxplay ve Hepsiburada'dan İş Birliği, System.String[]
FOX'un yeni online içerik platformu FOXplay, e-ticaret platformu Hepsiburada ile iş birliğine gitti.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, FOXplay ve Hepsiburada gerçekleştirdikleri iş birliğiyle "dünyada ilk kez" hayata geçirilecek bir uygulamaya imza attı.

Yapılan iş birliğiyle Türkiye'nin ilk e-ticaret özellikli dizisi "4N1K Yeni Başlangıçlar"da "İzlerken Al" özelliği kullanılarak izleme deneyimi bölünmeden alışveriş yapılabilecek. İzleyiciler, hayran oldukları oyuncuların kıyafetlerinden beğendikleri tüm ürünleri "İzlerken Al" seçeneğiyle Hepsiburada üzerinden satın alabilecek.


FOXplay'in içeriğine 25 Şubat itibarıyla, "İzlerken Al" seçeneğine ise "4N1K Yeni Başlangıçlar" dizisinin başlamasıyla beraber foxplay.com.tr ile FOX & FOXplay mobil uygulaması üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilecek.


Açıklamada görüşlerine yer verilen FOX Networks Group Genel Müdür Yardımcısı ve Satış Grup Başkanı Mehmet İçağasıoğlu, kullanıcıların FOXPlay üzerinden en sevdikleri FOX dizilerini, programları, filmleri ve dijitale özel içeriklere erişebileceğini belirterek, "İzleyiciler, sevdikleri içerikleri sadece izlemekle kalmayıp o anda gördükleri ve beğendikleri ürünleri tek bir tıkla, Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada üzerinden satın alabilecek." değerlendirmesinde bulundu.


Hepsiburada Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi (CMO) Yüce Zerey de şunları kaydetti:


"Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak, müşteri odaklı, kaliteli ve katma değerli alışveriş deneyimini önceleyen bir şirket yaklaşımımız var. FOX ekibiyle birlikte bir ilki gerçekleştirerek Türkiye'ye armağan ettiğimiz bu yeni özellik, içerik izleme deneyimiyle alışveriş keyfinin adeta bir kesişimi. Sunduğumuz bu deneyim sayesinde içerik tüketimi ve alışveriş deneyiminin tanımı değişecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:07 Kaynak: AA

Ekonomi
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