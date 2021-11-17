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"Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi - Son Dakika

"Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi

17.11.2021 11:51

Türk deyimler ve atasözlerinde birbirinden güzel ifadeler yer alıyor. Her birinin geliş hikayesi de birbirinden farklı ve ilginç. İşte o sözlerden biri de "Foyası ortaya çıkmak" şeklindeki atasözü. Kuyumcuların ziynet eşyalarını parlatmak için kullandığı "Foya" maddesinin zamanla dökülmesi sonucu yanıltıcı bir olayın ortaya çıkması durumu için "Foyası ortaya çıkmak" sözü kullanılır.

Anadolu halkı, günlük hayatta başına gelenler olaylara ilişkin birçok deyim kullanıyor. Ancak bu ilginç deyimler kadar, nereden geldikleri de merak ediliyor. O deneyimler arasında en dikkat çekenlerden biri "Foyası ortaya çıkmak" şeklindeki deyim. Yalan veya yanlış bir durumun ortaya çıkması anlamında kullanılan bu deyimin altınlar ve kuyumcularla çok yakından bir ilgisi var.

SAHTEKARLAR İÇİN KULLANILIR

Kuyumcular yaptıkları yüzük, küpe, gerdanlık gibi ziynet eşyalarının üzerine mücevherin ışığı daha iyi yansıtması ve parlaklığının artması için FOYA adı verilen bir madde sürerler. Zamanla sürülen foya dökülür. Bu duruma foyası çıkmış denilir. Halk arasında yalan söyleyen, sahtekarlık yapan kişilerin yalanları ortaya çıktığında "foyası meydana çıktı" şeklinde benzetme yapılır.

KÜLTÜR AKTARIMI

İşte dilden dile dolaşan ve günümüze kadar gelen "Foyası ortaya çıkmak" sözünün kökeni buradan gelmektedir. Günlük hayatımızda duyduğumuz birçok deyim aslında kültür aktarmasıdır. Uzmanlar, bu aktarmaların korunmasının çok önemli olduğunu savunuyor.

Foyası ortaya çıkmak nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi

Altın, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'Foyası ortaya çıkmak' nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi - Son Dakika


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