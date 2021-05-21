FPL-C'den gelen Nertz FPL'i resmen sallıyor! - Son Dakika

Profesyonel CS: GO arenasının en üst düzeyi olarak adlandırılan FPL'de değişik olaylar dönüyor. Geçtiğimiz ay FPL-C'den yükselip gelen Nertz FPL'i resmen sallıyor. FPL Resmi Twitter hesabı, Nertz'in bu durumunu gösteren bir gönderi .

Hesap paylaştığı gönderide şu açıklamaları kullandı:

Avrupa FPL Liderlik Tablosundaki güncelleme geçtiğimiz ay katılan Nertz'in hala en tepede olduğunu gösteriyor. Ayrıca en tepede kalıp büyük ödülü kazanmak da istiyor.

FPL'de ve buradaki durum çok heyecanlı, bu durumun nasıl sonuçlanacağını çok merak ediyoruz!

Oyuncuların bu denli performans gösterip adlarını en tepeye yazdırmaları ise gerçekten takdir edilesi bir durum. Şuanki sıralama tablosu ise şu şekilde:

Nertz (4500 Dolar Ödül)

imorRR (3000 Dolar Ödül)

rigoN (2000 Dolar Ödül)

CacaNito (1500 Dolar Ödül)

Woro2k (1300 Dolar Ödül)

maty0 (1200 Dolar Ödül)

zor (1000 Dolar Ödül)

gxx (1000 Dolar Ödül)

morelz (1000 Dolar Ödül)

w0xic (1000 Dolar Ödül)

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