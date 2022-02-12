Fracture'da Sage ile haritanın en altına gidebildiğiniz hata keşfedildi - Son Dakika

Fracture'da Sage ile haritanın en altına gidebildiğiniz hata keşfedildi

Fracture\'da Sage ile haritanın en altına gidebildiğiniz hata keşfedildi
Son Güncelleme: 14.02.2022 07:41

Bir VALORANT oyuncusu, Reddit üzerinde paylaştığı gönderi ile keşfettiği yeni Fracture hatasını gösterdi. Hata sayesinde oyuncu, haritanın altına geçebiliyor.

VALORANT'ın en son çıkan haritası Fracture haritası hakkında hala birçok farklı görüş var. Bazı oyuncular haritayı çok severken bazıları ise nefret ediyor. Haritanın planı, diğer haritalara kıyasla oldukça farklı. Oyunun başında saldırı tarafı, farklı taraflardan alana yanaşarak oyunlarını birçok farklı şekilde kurabiliyor. Defans tarafı için rakiplerinin stratejisini anlayabilmek okumak oldukça zor olduğu için de bazı oyuncular haritayı "dodge"lamayı bile tercih edebiliyor. Profesyonel maçlardaki karşılaşmalar ise çoğunlukla nefes kesici oluyor.

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Haritanın sevilip sevilmemesinin yanında, çıkışından beri Fracture için birçok hata keşfedildi. Bir Reddit kullanıcısının keşfi üzerine özellikle haritanın altından geçen halatları kapsayan hatalara bir yenisi daha eklendi. Bu hatada Sage, duvarı yardımı ile haritanın ortasında bulunan reaktör kısmına inebiliyor.

Reddit kullanıcısı Joe_Chuck_777, paylaştığı kısa klipte, bu hatanın nasıl işlediğini gösterdi. Halatların hemen önüne Sage duvarını kuran oyuncu, duvarın üstünde kalarak halata tutunuyor. Üzerinde durduğu duvar parçası düşünce halat tarafından öne fırlatılan oyuncu, aşağıdaki kirişin üzerine iniyor. Ancak düştüğünde 53 canı gidiyor.

Doğru kullanıldığında oyuncu, oynanabilen alanın dışına çıkmış oluyor, ve haritanın altındaki kirişin üzerinde yürüyerek haritanın birçok alanına erişebiliyor. Aynı zamanda bomba alanlarını aşağıdan görebiliyor.

Fracture haritasındaki bu hata ne işe yarıyor?

Reddit'teki birçok oyuncu, bu hatanın uzun bir süredir olduğunu ancak henüz düzeltilmediğini dile getirdi. Çoğu oyuncu, hatanın rekabetçi bütünlüğü bozacak kadar büyük olmadığını savunurken bazıları da oldukça işlevsiz ve yapmaya değer olmadığını söyledi. Ancak bir kısım oyuncu da, kendi takımını trollemek isteyen oyuncuların bu hatayı kötüye kullanabileceğine dikkat çekti. Hatayı kullanmak birçok adım gerektirdiği ve uzun sürdüğü için oyun içerisinde aşağıya inmeye çalışırken ölmeniz oldukça muhtemel. Bazıları ise hatanın Operatör gibi silahları saklamak için kullanılabileceğini söyledi. Ancak oyundaki hataların süistimalinin yasak olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Kaynak: EsporGazetesi.com

Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Fracture'da Sage ile haritanın en altına gidebildiğiniz hata keşfedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fracture'da Sage ile haritanın en altına gidebildiğiniz hata keşfedildi - Son Dakika
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