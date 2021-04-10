Francesco Farioli: "Hafta içi yaşadığımız olumsuzlara rağmen iyi bir iş çıkardılar"

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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, hafta içi yaşadıkları olumsuzluklara rağmen oyuncularının iyi bir iş çıkardığını söyledi.

Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, "Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Maçın başında zorlansak da işin üstesinden gelmeyi başardılar. Güzel bir efor sergilediler. Hafta içi yaşadığımız olumsuzlara rağmen iyi bir iş çıkardılar. Gösterdikleri becerilerinden dolayı bütün oyuncularıma, ekibime, herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum" diye konuştu.

(Oğuzhan Ort/İHA)