Francesco Fraioli: "3 puanla başlamak önemliydi"

Süper Lig'in ilk maçında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ederek 3 puana uzanan Karagümrük'te Teknik Direktör Francesco Farioli, galibiyetin önemli olduğunu ve üzerine koyarak devam etmek istediklerini ifade etti.

Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk eden Karagümrük, sahadan 3 puanla ayrılırken, Teknik Direktör Francesco Farioli maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galibiyetin önemli olduğunu belirterek sözlerine başlayan genç hoca, "Sezonun ilk maçı olması nedeniyle 3 puanla başlamak çok önemliydi. İlk 15-20 dakikayı değerlendirdiğimizde maça iyi başladığımızı söyleyebilirim. Ama sonrasında düzeltmemiz gereken şeylerin olduğu bir maç oldu. Bu nedenle öğretici bir maç oldu. Daha iyi bir noktaya gideceğiz, yolumuzun uzun olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak oyuncuların performansından memnunum. Bazı oyuncuların istenilen form düzeyine gelmeleri için çalışacağız. Genel olarak değerlendirirsek, lige 3 puanla başlamak en önemli şeydi" dedi.

Yabancı kuralıyla ilgili de görüşlerini aktaran Farioli, "Yeni kural nedeniyle 3 Türk oynatmak zorundayız. Bazı pozisyonlarda yabancı oyuncuları kullanıyorum ve bugünkü oyun planında Efe, Erhun ve Kerim'i başlatacak bir program belirlemiştik. Efe daha fazlasını beklediğimiz bir oyuncu. Üzerine daha çok koyarak katkı yapan bir oyuncu. Jimmy oyuna çok iyi girdi. Gerekli yardımı yaptı. Çok Kerim çok mücadele etti ve elinden gelenin en iyisini yaptı. Erhun da çok iyi işler yaptı. Kural bu ve bununla birlikte oynamak zorundayız. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, yabancı sayısı ve Türk oyuncu sayısını kurgularken dikkat etmemiz gerekiyor. Kural açıklandığı günden beri söylediğim bir şey var, Türk ya da yabancı oyuncu yoktur, oyuncunun iyisi ya da kötüsü vardır" açıklamasında bulundu.

"2 takviye daha yapacağız"

Takımın hücum hattında önemli isimler olduğunu söyleyen Farioli, "Geçen sene açıkçası Sobiech, Borini, Lens ve Ndao'yu kullanıyorduk. Bu sene bazı oyuncular gitti. Borini sakat. Ama bu sene de üzerine daha iyi takviyeler yaparak güçlendirmeye çalıştık ve bunun da meyvelerini alacağız diye düşünüyorum. Becerebilirsek 2 oyuncu daha aramıza katacağız. Bunu da yaparsak hücum gücünü yukarıya çekebiliriz. Şimdi gelen oyuncuların çok katkıları oluyor. Bugün Ahmed Musa sadece hücum değil defansta da katkı verdi, Kerim Frei çok mücadele etti, Pesic fiziksel olarak en iyi durumunda değil belki ama o da kendi formunu buldukça daha fazlasını verecektir" şeklinde konuştu.

Son olarak taraftarların statta olmasından dolayı çok mutlu olduğunu sözlerine ekleyen İtalyan çalıştırıcı, "Çok mutluyum. Futbol taraftarla olduğu zaman ve özellikle bizim Karagümrük taraftarımızın enerjisini hissettiğimiz zaman itici bir güç oluyor. Uzun süredir taraftardan yoksunduk. Dönmeleri çok önemliydi. Bizi desteklemekten vazgeçmediler ve düştüğümüz anlarda itici güç oldular. Haftalar geçtikçe sayı olarak artarak katlanacağını düşünüyorum. Taraftarımızı özlemiştik. Bir mesaj da artık pandemiye veriliyor. İnsanlar artık sosyal hayata karışıyorlar. Ümit ediyorum ki pandeminin sonlarına doğru gidiyoruz. Çok mutluyuz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL