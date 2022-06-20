Francesco Rocca yeniden IFRC başkanlığına seçildi - Son Dakika
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Francesco Rocca yeniden IFRC başkanlığına seçildi

20.06.2022 02:59
Francesco Rocca yeniden IFRC başkanlığına seçildi

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkanı Francesco Rocca, federasyonun başkanlığına yeniden seçildi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkanı Francesco Rocca, federasyonun başkanlığına yeniden seçildi.

IFRC'nin Cenevre merkezinde yapılan 23'üncü Genel Kurulda, Federasyonun yeni başkanını belirlemek üzere seçim yapıldı.

Dünya genelindeki Kızılhaç ve Kızılay derneklerinin temsilcilerinden 192'sinin oyunu alan Rocca, seçimleri kazanarak başkanlığını korudu.

Seçimlerin ardından konuşan Rocca, dünyanın son derece çalkantılı günlerden geçtiğini vurgulayarak, "Kendi topluluklarına yardım edebilmek için üstün gayret sarf eden 14 milyon Kızılhaç ve Kızılay gönüllüleriyle birlikte bu zorlukları yeniden üstlenmekten gurur duyuyorum." dedi.

Rocca, Kovid-19 salgınının dünyadaki Kızılhaç ve Kızılay derneklerinin önemini gösterdiğini belirterek, "İnsani yardımı yerel hale getirmek, daha güvenli, daha güçlü ve daha sağlıklı topluluklar inşa etmenin en etkili yoludur." şeklinde konuştu.

Ukrayna'daki insani kriz karşısında gösterilen insani yardım refleksinin önemine dikkati çeken Rocca, uluslararası camiaya, bu tür sorunların çözülmesi yolunda dayanışma içine olma çağrısında bulundu.

İtalyan asıllı Francesco Rocca, ülkesindeki Kızılhaç derneğinde 1980'li yıllarda sığınmacılara yardım etmek üzere gönüllü çalışmaya başladı.

2013'te İtalya Kızılhaçı'nın başkanlığına seçilen Rocca, aynı yıl IFRC'nin Avrupa Bölgesi Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Rocca 2017'de IFRC'nin başkanlığına seçildi.

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Kaynak: AA

Kızılay, Güncel, Son Dakika

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