Franchise modellerinin 2 temel sorunu: Markalaşma ve sürdürülebilirlik - Son Dakika

Franchise modellerinin 2 temel sorunu: Markalaşma ve sürdürülebilirlik

27.05.2021 13:54
Franchise modellerinin 2 temel sorunu: Markalaşma ve sürdürülebilirlik, System.String[]

Pandemiyle hız kazanan dijital dönüşüm, franchise sektöründe de yeni bir dönem başlattı.

Pandemiyle hız kazanan dijital dönüşüm, franchise sektöründe de yeni bir dönem başlattı. Bu yılın trendlerini açıklayan kiralama ve franchise yönetimi danışmanlığı şirketi Dealer'ın kurucusu Yahya Pulat, başarılı girişimlerin azınlıkta olduğuna dikkat çekerek, "Daha önce franchise deneyimi yaşamamış bir kitle pazara girmeye hazırlanıyor" dedi.

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyanın ana gündem maddesi olan pandemi, beraberinde getirdiği kısıtlamalarla tüketici alışkanlıklarını temelden değiştirerek beklenti ve davranışları başka bir boyuta taşıdı. Mevcut tablonun en çok etkilediği alanlardan biri de franchise sektörü oldu. Bu süreçte beklenenin aksine birçok markanın franchise başvuru sayısını ikiye katladığını Yahya Pulat, 2021 yılında franchise sektörüne yön verecek makro trendleri açıkladı.

"DAHA ÖNCE FRANCHİSE DENEYİMİ YAŞAMAMIŞ BİR KİTLE PAZARA GİRMEYE HAZIRLANIYOR"

Özellikle pandemi döneminde kendisiyle çokça zaman geçirme fırsatı bulan beyaz yakalı çalışanların hayallerini gerçekleştirmeye yönelik adımlar atmaya başladığına dikkat çeken Yahya Pulat, "Bu kitle ağırlıklı olarak 350-700 bin TL arası yatırım gerektiren işlere yöneldi. Yani daha önce franchise deneyimi yaşamamış bir kitle pazara girmeye hazırlanıyor. Ancak bu durum, bizi uzun vadede orta sınıf kitlenin küçüldüğü bir döneme doğru götürecek. Nitekim Gini katsayısı verilerine göre, 2021'de gelir eşitsizliğinin daha da artacağı öngörülüyor. Bu noktada markaların bu gerçeği bilerek fiyatlandırma ve yeni mağaza geliştirme stratejisini gözden geçirmesi gerekecek. Yerel yönetimlerin gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracak perakende çözümleri üretmeye başlaması ise bir zorunluluk haline gelebilir" diye konuştu.

ALIŞVERİŞE AYRILAN SÜRE AZALACAK, CADDE MAĞAZACILIĞI YÜKSELİŞE GEÇECEK

Yeni alışveriş deneyiminin insanlara pratiklik kazandırdığını belirten Yahya Pulat, bu kazanımdan vazgeçmenin uzun vadede mümkün olmayacağına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Uzun vakitler alan alışveriş daha optimize edilmiş bir deneyime dönüşecek. Özellikle tekstil mağazacılığında bu deneyim mimarisi revizyonu daha büyük bir ihtiyaç haline gelecek. Hem mağaza yerleşimi hem de ürün teşhir, sunum ve depolama ritüelleri kökten değişecek. Öte yandan tüketiciler, birikmiş bir özlemle açık alanlardaki mağazalara yönelecek. Kapalı alanların psikolojik etkisi insanları AVM'lerden uzaklaştıracak. Bu dönemde mağaza kapanma sayısının oldukça yüksek olduğu caddeler daha güçlü bir şekilde ticaret hayatına dönecek."

YERELİN KÜÇÜK KAHRAMANLARI BÜYÜK ZİNCİRLERİN KARŞISINDA YERİNİ ALACAK

Birçok küçük il ve ilçede yer alan ve özel alışveriş deneyimi sunan işletmelerin büyük markalar karşısında kahramanlaşacağını ifade eden Yahya Pulat, "Online ticaretin artması, yerel işletmelerin yaptıkları özel işlerle daha görünür olması, tüketiciler için yeni bir deneyim alanı yarattı. Artık insanlar Kars'taki bir şarküteriye ya da herhangi bir bölgenin özel bir ürününe kolayca erişebiliyor ve bunu denemek istiyor. Ayrıca kadınlar da ticaret dünyasına izole bir alandan güvenilir bir yöntemle giriş yapabiliyor. Tüm bunlar, tüketicilerin yaşamak istediği özel alışveriş deneyimlerini artık yerel oyuncuların karşılayacağına işaret ediyor. Dolayısıyla marka yöneticilerinin ve franchise geliştiricilerin bu yeni döneme şimdiden hazırlanması kaçınılmaz bir zorunluluk" dedi.

MARKALAŞMA VE SÜRÜDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNDA NOKSANLIKLAR VAR

Sektörde tespit ettikleri sorunları ve çözüm yöntemlerini de paylaşan Yahya Pulat, "Franchise çalışması içerisinde olan bine yakın yapı bulunduğunu ancak başarılı olanların çok az olduğunu tespit ettik. Akabinde Goodjob Marka Danışmanlık şirketiyle işbirliği yaparak nedenlerini araştırmaya başladık. İki temel sorun karşımıza çıktı: Markalaşma ve sürdürülebilir yapılar kurmada yetersizlik. Oysa profesyonel destek alarak bu sorunları aşmak çok kolay olacaktır. Dealer olarak hem franchise verenlere hem de franchise yatırımcısı olmak isteyenlere hizmet veriyoruz. Franchise verenlere modelin kurgulanması, pazar doğrulaması ve doğru kiralama konularında destek olurken,  girişimcilere ise doğru franchise yatırımı yapmaları için yol gösteriyoruz. Kiralama görüşmelerinden doğru işletmelerin oluşturulmasına kadarki süreç boyunca rehberlik ediyoruz. Amacımız, tecrübemiz ışığında geliştirdiğimiz analiz yöntemleri ile hizmet verdiği yatırımcıların ve markaların en doğru kararları verip sürekliliği olan ticari faaliyetlerde bulunmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.


Franchise modellerinin 2 temel sorunu: Markalaşma ve sürdürülebilirlik
Franchise modellerinin 2 temel sorunu: Markalaşma ve sürdürülebilirlik

geri dönüşüm, Türk Lirası, Yatırım, Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Franchise modellerinin 2 temel sorunu: Markalaşma ve sürdürülebilirlik - Son Dakika Ekonomi


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