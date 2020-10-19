Francisco Montero: "Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim" - Son Dakika

Francisco Montero: "Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim"

19.10.2020 00:58
Francisco Montero:

Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Francisco Montero, siyah-beyazlılardan teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettiğini söylerken, forma giydiği zaman kiminle oynarsa oynasın adapte olmak zorunda olduğunu da ifade etti.

Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Francisco Montero, siyah-beyazlılardan teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettiğini söylerken, forma giydiği zaman kiminle oynarsa oynasın adapte olmak zorunda olduğunu da ifade etti.

Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Francisco Montero, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Montero, ilk olarak Beşiktaş'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı formayı giymenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu dile getiren genç oyuncu, "Buraya transfer olmak kariyerimde attığım büyük bir adımdı. Beşiktaş formasıyla başarılı şekilde futbol hayatıma devam etmek istiyorum" dedi. Deportivo'da 1 yıl kiralık oynadığını hatırlatan Montero, "Sonrasında hocam Simeone ile görüşme imkanım olmadı çünkü arada kısa bir süre oluşmuştu ve menajerim bana Beşiktaş'ın teklifini sunduğunda kararımı verdim ve başka bir şey düşünmeden buraya geldim" ifadelerini kullandı.

"Takım gol yiyince kaleci ve savunmacılar eleştirilir"

Savunma dışında başka pozisyonlarda da forma giyebileceğini belirten Montero, "Hocamız talep ettiği sürece her pozisyonda oynayabilirim" diye konuştu.

Bir dönem rahatsızlığı nedeniyle maçlarda gözlük takan genç savunmacı, artık gözlüğü çıkardığını sözlerine ekleyerek, "Gözlük rahatsız etti. Hatta bakış açımı kısıtladığı için çıkarmaya karar verdim" açıklamasını yaptı.

Takımın yediği gollerde genelde kaleci ve savunmacıların hatalı bulunduğunu söyleyen Montero, "Takım gol yediği zaman, özellikle bizim gibi takımlar çok gol yediğinde, defans oyuncuları ve kaleciler hatalı bulunur. Ancak bu bir takım çalışması. Kolektif bir çalışmayla gol atıyoruz ve yediğimiz goller de takım halinde yaptığımız hatalardan kaynaklanıyor" dedi.

Savunmadaki forma mücadelesine de değinen Montero, cümlelerini şöyle sürdürdü:

"Vida ve Welinton ile olan forma mücadelesine bakınca, her oyuncu 11'de oynamak ister. Ben elimden geldiğinde en iyi şekilde çalışmaya devam ediyorum. Hoca elindeki en iyi 2 oyuncuyu seçecek ve bu isimleri oynatacak. Savunmada kiminle daha rahat oynadığımı söylemek bana düşmez, kiminle oynarsam oynayayım adapte olmak zorundayım."

" İspanya'da taktiğe, Türkiye'de fiziğe dayalı oyun oynanıyor"

Oyuncular olarak yaşanan pandemi sürecine adapte olmaya çalıştıklarını vurgulayan Montero, Türkiye ve İspanya arasındaki futbol farkıyla ilgili olarak da, "Futbol olarak baktığımızda İspanya ile Türkiye arasında büyük farklar var. İspanya'da taktiğe dayalı bir durum var. Türkiye'de ise biraz daha İngiltere'ye benzeyen fiziğe dayalı futbol oynanıyor" şeklinde konuştu.

Kendisinin fiziksel olarak gelişim göstermesi gerektiğini aktaran Montero, "Bir de her defans oyuncusunda olduğu gibi, top rakip takımdayken ve biz baskı yapmıyorsak, savunma arkasına atılan toplarda biraz daha geliştirmem gerekiyor kendimi. Güçlü olduğum yönüm ise topu savunmadan pas yaparak çıkarmak" dedi.

Sezon sonunda Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak, "Şu anda bunu konuşmak adına çok erken. Ancak sezon sonunda böyle bir durum olursa konuşabilirim" diyen Montero, takımda altyapıdan birçok ismin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

İstanbul'u çok sevdiğini belirten genç oyuncu, örnek aldığı isim için de şu ifadelere yer verdi:

" Atletico Madrid'de forma giyerken Godin bana çok yardımcı olmuştu. Saha içi ve dışında kendisini örnek alıyorum." - İSTANBUL

Beşiktaş, oyunlar, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Francisco Montero: 'Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim' - Son Dakika Spor

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