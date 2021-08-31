Francisco Montero yeniden Beşiktaş'ta

Beşiktaş bu sezonki 11'inci transferi geçen sezon kiralık oynayan Francisco Montero'yu alarak yaptı.

Beşiktaş bu sezonki 11'inci transferi geçen sezon kiralık oynayan Francisco Montero'yu alarak yaptı. Atletico Madrid ile Montero'nun bonservisinin yarısı karşılığında 750 bin Euro bedel üzerinden anlaşan siyah beyazlılar, İspanyol stoperi bu gece İstanbul'a getirecek.Siyah beyazlı ekiple 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Montero, geçen sezon Beşiktaş'ta 13 lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Avrupa Ligi elemesinde görev yapmıştı.



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