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Franco Dario Cangele Kayseri'ye geldi
6 saat önce
Hes Kablo Kayserispor, Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynayacağı Ankaragücü maçında eski futbolcusu Cangele'yi misafir edecek.
Hes Kablo Kayserispor, Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynayacağı Ankaragücü maçında eski futbolcusu Cangele'yi misafir edecek.
2007-2013 yılları arasında Kayserispor formasını giyen Arjantinli Cangele, bugün Kayseri'ye geldi. Ankaragücü maçını tribünden takip edecek olan Franco Darıo Cangele, taraftar ile hasret giderecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:29
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