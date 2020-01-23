Franco Dario Cangele Kayseri'ye geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Franco Dario Cangele Kayseri'ye geldi - Son Dakika Spor

Franco Dario Cangele Kayseri'ye geldi

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor, Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynayacağı Ankaragücü maçında eski futbolcusu Cangele'yi misafir edecek.

Franco Dario Cangele Kayseri'ye geldi, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynayacağı Ankaragücü maçında eski futbolcusu Cangele'yi misafir edecek.


2007-2013 yılları arasında Kayserispor formasını giyen Arjantinli Cangele, bugün Kayseri'ye geldi. Ankaragücü maçını tribünden takip edecek olan Franco Darıo Cangele, taraftar ile hasret giderecek.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:29 
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