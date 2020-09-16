Franco: İspanya hükümeti, faşist diktatörün anıt mezarını kaldırmayı planlıyor - Son Dakika
BBC

Franco: İspanya hükümeti, faşist diktatörün anıt mezarını kaldırmayı planlıyor

İspanyol hükümeti, faşist diktatör General Francisco Franco'nun anıtını kaldırarak İspanya İç Savaşı'nda iki taraftan ölen insanlar için bir mezarlığa dönüştürmeyi planlıyor.

Franco: İspanya hükümeti, faşist diktatörün anıt mezarını kaldırmayı planlıyor, System.String[]

İspanyol hükümeti, faşist diktatör General Francisco Franco'nun anıt mezarını kaldırmayı planlıyor. Plan hayata geçerse alan, İspanya İç Savaşı'nda her iki taraftan ölen insanlar için bir mezarlığa dönüştürülecek.

Franco'nun, "Valle de los Caídos" (Düşkünler Vadisi) adı verilen anıt mezardan kaldırılarak El Pardo adındaki küçük bir mezarlığa gömülmesi planlanıyor.

Anıtın kaldırılması, diktatör Franco'nun yaptıklarının telafisi olarak yapılan uygulamalarının bir parçası.

Sol koalisyon, işaretsiz mezarlara gömülen kurbanları da tespit etmek istiyor.

Başbakan ve Sosyalist Parti Genel Başkanı Pedro Sanchez tarafından önerilen Demokratik Hafıza Yasa Tasarısı kanunlaşırsa, kamu tarafından finanse edilen grupların Franco'yu yüceltmesi de engellenecek. Franco döneminde siyasi davalarda verilen cezaları bozulacak, Franco'nun verdiği unvanlar da kaldırılacak.

Meclis onayını bekleyen yasa tasarıda hala bazı değişiklikler olabilir.

Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, yasa tasarısına ilişkin olarak, "30 binden fazla kurban huzur ve saygı içinde yatacak" diye konuştu.

Franco, 1939'dan 1975'teki ölümüne kadar İspanya'yı yönetti. Ölümünün ardından ise Madrid'in dışında Valle de los Caídos'a gömüldü.

Valle de los Caídos'ta, Franco'nun milliyetçi güçlerinin Cumhuriyetçi hükümeti mağlup ettiği 1936-1939 yılları arasındaki İspanya İç Savaşı'nda her iki taraftan hayatını kaybeden 30 binden fazla kişinin mezarı var.

Anıt mezarın büyük kısmı, Franco güçleri tarafından tutsak edilen siyasi mahkumlar tarafından inşa edildi.

Mezarlık, Franco taraftarlarının odağında yer aldı ve aşırı sağ için de bir kutsal bir yer haline geldi.

Karar, İspanya'daki sağ siyasetçiler tarafından "ülkeyi bölmek" ve "mezarlara saygısızlık" olarak yorumlandı.

Aşırı sağcı Vox Partisi'nin lideri Santiago Abascal, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "İç savaşı kazanmak ve İspanyol karşıtı bir komünist cumhuriyet kurmak için tarihi yeniden yazmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.





İspanya, Franco dönemiyle nasıl başa çıkabildi mi?

İkinci Dünya Savaşı'nda mağlup olan Mussolini İtalyası ve Nazi Almanyasının aksine, İspanya demokrasiye kademeli olarak geçti.

Şimdi demokrasi iyice yerleşmiş olsa da, halkın büyük kısmı ülkenin faşist geçmişiyle hiçbir zaman yüzleşmediğine inanıyor. Faşizmden demokrasiye geçiş sırasında Franco'nun mirasıyla uğraşmaktan kaçınmak için Pacto Del Olvido (Unutma Paktı) adında bir siyasi karar da alındı.

Unutma Paktı, geçmişi geride bırakma ve İspanya'nın geleceğine konsantre olma girişimiydi.

1977'de kabul edilen Af Yasası ise Franco yıllarında yapılmış herhangi bir cezai soruşturmayı engelliyor.

Ülkede Franco'nun heykelleri kaldırıldı ve içinde Franco olan birçok caddenin adı değiştirildi.





2007 yılında dönemin sosyalist hükümeti tarafından kabul edilen Ley de Memoria Histórica (Tarihsel Hafıza Yasası), savaşın her iki tarafında kalan kurbanlarını da tanıdı ve Franco diktatörlüğünde hayatta kalan

O dönemde sosyalist hükümet tarafından 2007'de kabul edilen Tarihsel Hafıza Yasası, her iki taraftaki savaş kurbanlarını tanıdı ve Franco'nun diktatörlüğünün hayatta kalan kişilere ve ailelerine bir miktar yardım sağladı.

Ancak ülkede iç savaşta yaşamını yitirmiş binlerce insanın cesedini bulma ve yeniden gömme çalışmaları yavaş ve tartışmalı.

İç savaşta yaşamını yitirmiş 100 binden fazla insanın cesetleri de hala kayıp.

Francisco Franco, Sosyalizm, İspanya, Faşist, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:52

Son Dakika Dünya Franco: İspanya hükümeti, faşist diktatörün anıt mezarını kaldırmayı planlıyor - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Çifte cinayetin şüphelileri tutuklandı! Bir kişiyi daha öldürmek için plan yapmışlar Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu
Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi         
18:28
Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı         
18:06
Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş         
17:41
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai ifadeye çağrıldı Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai ifadeye çağrıldı         
17:09
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
15:07
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 19:12:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Franco: İspanya hükümeti, faşist diktatörün anıt mezarını kaldırmayı planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei