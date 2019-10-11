Franco'nun mezar yeri 25 Ekim'e kadar değiştirilecek

İspanya hükümetince, diktatör Francisco Franco'nun kalıntılarının, Şehitler Vadisi'ndeki anıt mezardan çıkartılıp, eşinin bulunduğu mezarlığa 25 Ekim'den önce taşınacağı bildirildi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi işleminin, seçim kampanyasının başlayacağı 25 Ekim'den önce olmasını arzu ettiklerini söyledi.

Calvo, "Bu işlemi çok ihtiyatlı şekilde ve aileye saygı içinde yapacağız. Kalıntıların çıkarılıp nakil edilmesinin tam tarihi 48 saat önce aileye bildirilecek." ifadesini kullandı.

Franco'nun kalıntılarının çıkartılması ve başka yere taşınmasının "ailevi ve özel" olacağını vurgulayan Calvo, bu süreçte görüntü alınması için hiçbir basın mensubuna izin verilmeyeceğini kaydetti.

Calvo, Yüksek Mahkemenin kararıyla, Franco'nun kalıntılarının çıkarılmasının önünde hiçbir engel kalmadığını hatırlatarak, "Yüksek Mahkememiz net ve açık bir karar aldı ve biz bir yasayı yerine getiriyoruz. Bu, 40 yıl sonra değersiz olanı haysiyetli bir şekilde kapatmak demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Talimatı, Adalet Bakanı Dolores Delgado verecek

Diğer yandan diktatör Franco'nun kalıntılarının Şehitler Vadisi'ndeki anıt mezardan çıkartılıp El Pardo'da eşinin mezarının bulunduğu yere taşınması talimatını, "devlet adına bir noter görevi üstlenerek" Adalet Bakanı Dolores Delgado'nun vereceği bildirildi.

Başkent Madrid'in 58 kilometre kuzeyindeki Şehitler Vadisi'ndeki bazilikanın içindeki bir anıt mezarda olan Franco'nun kalıntılarının, 44 yıldır burada olması nedeniyle ne durumda olduğu bilinmiyor.

Bir buçuk ton ağırlığındaki mezar taşının altında bulunan Franco'nun tabutunun, çinko kaplı kasayla kilitli olduğu belirtiliyor.

Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi süreci

İspanya'da Haziran 2018'de iktidara gelen sosyalist azınlık hükümeti, 24 Ağustos 2018'de, diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi için kanun hükmünde kararname çıkarmıştı.

İspanyol Meclisinde de onaylanan kararname sonrası, hükümet yetkilileri önce aralık sonuna, daha sonra da ocak sonuna kadar diktatör Franco'nun kalıntılarının çıkartılacağına ilişkin açıklamalar yapmış ancak bunu sonuçlandıramamıştı.

Franco'nun torunlarının yaptığı itirazlar sonucu hükümetin kararı yargıya taşınmıştı.

Yüksek Mahkeme, 24 Eylül'de oy birliğiyle açıkladığı kararda, hükümeti haklı bulup Franco'nun kalıntılarının anıt mezardan çıkarılıp Madrid'in El Pardo ilçesindeki Mingorrubio mezarlığında eşi Carmen Polo'nun da gömülü olduğu aile mezarlığına taşınacağını belirtmişti.

Yüksek Mahkeme, Franco'nun ailesinin yaptığı itirazı da geçersiz saymıştı.

Franco'nun ailesinin avukatları, konuyu Anayasa Mahkemesine ve gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyarak, nakil işleminin durdurulmasını talep edeceklerini savunuyor.

İspanya'da iç savaş ve sonrasında, 1936-1975'te ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco'nun kemikleri, kendisinin ölmeden önceki vasiyeti doğrultusunda Madrid'in 52 kilometre kuzeyindeki Valle de los Caidos'daki (Şehitler Vadisi) bazilikanın içine defnedilmişti.

Bazilikada, diktatör Franco'nun yanında faşist Falange partisinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera'nın mezarıyla, İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 binden fazla kişinin toplu mezarı da bulunuyor.

Hükümet, bu mezarların da açılıp cesetlerin kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından ailelerine teslim edilmesini planlıyor.