François Moubandje Alanyaspor'da

Aytemiz Alanyaspor, sol bek François Moubandje'yi bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Aytemiz Alanyaspor, Dinamo Zagreb takımından sol bek François Moubandje'yi bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Daha önce Fransa takımşlarından Toulouse ve Servette takımlarında da forma giyen Moubandje, 21 kez de İsviçre Milli Takımı'nda yer aldı.

Moubandje, Fransa liginde 134 maçta 3 gol ve 5 asist, İsviçre liginde ise 45 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti. - ANTALYA