François Ozon'un Yeni Filminin Senaryosunu Türk Senarist Yazdı

Üniversiteyi 4 festivalde ödül alarak tamamlayan Kirazpınar, kısa film çalışmalarının ardından Prof. Dr. Kirkor Yalçın için Kirkor Yalçın Hayat Bir Mücadeledir belgeselini çekti. The Hier, Kirazpınar'ın ilk uzun metraj senaryosu.

Jeune & Jolie, L'amant Double, 8 Femmes, Swimming Pool, Dans la maison, Frantz gibi filmleriyle tanınan ve bu yıl gösterime giren Grâce à Dieu filmiyle Cannes Film Festivali 'nde Altın Palmiye için yarışan ünlü Fransız yönetmen François Ozon'dan yeni film geliyor. The Hier adlı filmin senaryosu, Türk senarist Mesut Kirazpınar imzası taşıyor.

