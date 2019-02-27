Son Dakika Haberleri: François Ozon'un Yeni Filminin Senaryosunu Türk Senarist Yazdı

François Ozon'un Yeni Filminin Senaryosunu Türk Senarist Yazdı

1 saat önce

Fransız sinemasının en önemli isimlerinden François Ozon'un yeni filminin senaryosu, Türk senarist Mesut Kirazpınar imzası taşıyor.

François Ozon'un Yeni Filminin Senaryosunu Türk Senarist Yazdı, System.String[]

Jeune & Jolie, L'amant Double, 8 Femmes, Swimming Pool, Dans la maison, Frantz gibi filmleriyle tanınan ve bu yıl gösterime giren Grâce à Dieu filmiyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan ünlü Fransız yönetmen François Ozon'dan yeni film geliyor. The Hier adlı filmin senaryosu, Türk senarist Mesut Kirazpınar imzası taşıyor.

Üniversiteyi 4 festivalde ödül alarak tamamlayan Kirazpınar, kısa film çalışmalarının ardından Prof. Dr. Kirkor Yalçın için Kirkor Yalçın Hayat Bir Mücadeledir belgeselini çekti. The Hier, Kirazpınar'ın ilk uzun metraj senaryosu.

Mayıs 2019'da çekimlere başlanması planlanan filmin konusu, fragmanı ve filmde yer alacak oyuncuların isimleri merakla bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:09 Kaynak: Bültenler

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