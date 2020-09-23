Frank de Boer: Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü, Galatasaray'ın eski futbolcusu... - Son Dakika
BBC

Frank de Boer: Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü, Galatasaray'ın eski futbolcusu...

Ronald Koeman'ın Barcelona'nın başına geçmesinin ardından boşalan Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörlüğü'ne bir dönem Galatasaray forması da giyen Frank de Boer getirilecek.

Frank de Boer: Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü, Galatasaray'ın eski futbolcusu..., System.String[]

Ronald Koeman'ın Barcelona'nın başına geçmesinin ardından boşalan Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörlüğü'ne bir dönem Galatasaray forması da giyen Frank de Boer getirilecek. Hollanda basını, de Boer ile anlaşma sağlandığını yazdı.

De Telegraaf gazetesinin haberine göre, Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) ile Frank de Boer arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Önümüzdeki yaz yapılması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'na "Portakallar"ı, de Boer hazırlayacak.

Frank de Boer ile 2022 yılı ortasına kadar sözleşme imzalanacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası, taraflar yeniden bir araya gelecek. Yapılan değerlendirmede devam kararı çıkarsa, de Boer, 2022'de Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda da Hollanda Milli Takımı'nın başında bulunacak.





Federasyonun, bu hafta sonu ya da en geç önümüzdeki hafta başında de Boer'la anlaşıldığına ilişkin resmi açıklama yapması bekleniyor.

Hollanda'nın Meksika ile yapacağı hazırlık karşılaşması ile Uluslar Ligi'ndeki Bosna Hersek ve İtalya maçlarının kadrosu, yeni teknik direktör de Boer tarafından belirlenecek.

De Boer'un yardımcılıklarını, mevcut antrenörler Dwight Lodeweges ve Patrick Lodewijks'ın yanı sıra, PSV genç takım antrenörü Ruud van Nistelrooy yapacak.

Rijkaad ve Bozs olmayınca de Boer

Ronald Koeman'ın, Barcelona'ya transferinin ardından KNVB, Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Frank Rijkaard'a teklif götürdü. Hollandalı teknik adam, futbola tekrar dönmek istemediğini belirterek teklifi reddetti.

Federasyonun düşündüğü ikinci isim olan Peter Bosz da, Bayer Leverkusen ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunduğu için, teklifi geri çevirdi. Böylece üçüncü aday olan Frank de Boer ile anlaşmanın yolu açıldı.

Ajax, Barcelona ve Galatasaray forması ile başarılı bir futbolculuk kariyerine sahip olan de Boer, Hollanda Milli Takımı'nda da 112 kez forma giydi. Frank de Boer, 2010 Dünya Kupası'nda Hollanda'yı finale taşıyan Bert van Marwijk'ın yardımcılığını yaptı.





De Boer, 2011-2014 yılları arasında çalıştırdığı Hollanda futbolunun önde gelen ekiplerinden Ajax'a 4 kez şampiyonluk kazandırdı.

İtalya'nın İnter ve ve İngiltere'nin Crystal Palace'deki antrenörlük serüveni kısa süren ve hayal kırıklığı ile sonuçlanan de Boer, 2018 yılında ABD'deki Atlanta United takımının başına geçti.

Hollandalı teknik adam, ilk sezonda ABD ekibini Major Lig'de üst sıralara taşıyarak, Campeones ve Amerikan kupalarını kazandırdı. İkinci sezonda istediği başarıyı yakalayamayan de Boer'un görevine Temmuz sonunda son verilmişti.

Frank de Boer, Galatasaray, Hollanda, Milli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:07

Son Dakika Spor Frank de Boer: Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü, Galatasaray'ın eski futbolcusu... - Son Dakika Spor

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Kaymakamlık uyardı: Dolandırıcıların ''Öğrencilere yardım kampanyası'' tuzağına düşmeyin Kahramanmaraşlı kebapçı, çalışacak eleman bulamayınca çareyi yazdığı ilanda içini dökmekte buldu Polisin ceza yazıp maske verdiği kişi, 5 dakika sonra yine maskesiz yakalandı Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Eski Survivor yarışmacılar Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı
Son Dakika! Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada iki şüpheli gözaltına alındı Son Dakika! Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada iki şüpheli gözaltına alındı         
12:51
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattığı konuşulan Müge Anlı'dan cevap: Bırakmam namussuzluk olur Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattığı konuşulan Müge Anlı'dan cevap: Bırakmam namussuzluk olur         
11:38
Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı? Çakır ailesinin avukatı her şeyi açıkladı Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı? Çakır ailesinin avukatı her şeyi açıkladı         
11:12
Başakşehir ile Galatasaray arasında müthiş takas: Al Diagne'yi, ver İrfan Can'ı Başakşehir ile Galatasaray arasında müthiş takas: Al Diagne'yi, ver İrfan Can'ı         
11:03
CHP'li isimden bomba iddia! Ersin Düzen'in TRT'den ne kadar para aldığını belgeyle ortaya koydu CHP'li isimden bomba iddia! Ersin Düzen'in TRT'den ne kadar para aldığını belgeyle ortaya koydu         
10:57
Türkiye'de 5 gün önce yapılan korona aşısından ilk bulgular geldi: Ciddi yan etki yok Türkiye'de 5 gün önce yapılan korona aşısından ilk bulgular geldi: Ciddi yan etki yok         
10:54
Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu         
10:51
Yolda yürüyen kadını aracına davet edip Yolda yürüyen kadını aracına davet edip "mimik tacizi"nde bulunan şahıs yakayı ele verdi         
10:26
Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı         
09:57
Kamu kurumlarına girişlerde HES kodu uygulaması bugün resmen başladı Kamu kurumlarına girişlerde HES kodu uygulaması bugün resmen başladı         
09:50
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme: Oluşturulma süresi 6 aydan 9 aya çıkarıldı Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme: Oluşturulma süresi 6 aydan 9 aya çıkarıldı         
08:47
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları işyerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları işyerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor         
08:03
Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü         
07:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 13:11:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Frank de Boer: Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü, Galatasaray'ın eski futbolcusu... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei