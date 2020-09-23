Frank de Boer: Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü, Galatasaray'ın eski futbolcusu...

Ronald Koeman'ın Barcelona'nın başına geçmesinin ardından boşalan Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörlüğü'ne bir dönem Galatasaray forması da giyen Frank de Boer getirilecek. Hollanda basını, de Boer ile anlaşma sağlandığını yazdı.

De Telegraaf gazetesinin haberine göre, Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) ile Frank de Boer arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Önümüzdeki yaz yapılması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'na "Portakallar"ı, de Boer hazırlayacak.

Frank de Boer ile 2022 yılı ortasına kadar sözleşme imzalanacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası, taraflar yeniden bir araya gelecek. Yapılan değerlendirmede devam kararı çıkarsa, de Boer, 2022'de Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda da Hollanda Milli Takımı'nın başında bulunacak.

Federasyonun, bu hafta sonu ya da en geç önümüzdeki hafta başında de Boer'la anlaşıldığına ilişkin resmi açıklama yapması bekleniyor.

Hollanda'nın Meksika ile yapacağı hazırlık karşılaşması ile Uluslar Ligi'ndeki Bosna Hersek ve İtalya maçlarının kadrosu, yeni teknik direktör de Boer tarafından belirlenecek.

De Boer'un yardımcılıklarını, mevcut antrenörler Dwight Lodeweges ve Patrick Lodewijks'ın yanı sıra, PSV genç takım antrenörü Ruud van Nistelrooy yapacak.

Rijkaad ve Bozs olmayınca de Boer

Ronald Koeman'ın, Barcelona'ya transferinin ardından KNVB, Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Frank Rijkaard'a teklif götürdü. Hollandalı teknik adam, futbola tekrar dönmek istemediğini belirterek teklifi reddetti.

Federasyonun düşündüğü ikinci isim olan Peter Bosz da, Bayer Leverkusen ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunduğu için, teklifi geri çevirdi. Böylece üçüncü aday olan Frank de Boer ile anlaşmanın yolu açıldı.

Ajax, Barcelona ve Galatasaray forması ile başarılı bir futbolculuk kariyerine sahip olan de Boer, Hollanda Milli Takımı'nda da 112 kez forma giydi. Frank de Boer, 2010 Dünya Kupası'nda Hollanda'yı finale taşıyan Bert van Marwijk'ın yardımcılığını yaptı.

De Boer, 2011-2014 yılları arasında çalıştırdığı Hollanda futbolunun önde gelen ekiplerinden Ajax'a 4 kez şampiyonluk kazandırdı.

İtalya'nın İnter ve ve İngiltere'nin Crystal Palace'deki antrenörlük serüveni kısa süren ve hayal kırıklığı ile sonuçlanan de Boer, 2018 yılında ABD'deki Atlanta United takımının başına geçti.

Hollandalı teknik adam, ilk sezonda ABD ekibini Major Lig'de üst sıralara taşıyarak, Campeones ve Amerikan kupalarını kazandırdı. İkinci sezonda istediği başarıyı yakalayamayan de Boer'un görevine Temmuz sonunda son verilmişti.