Frank de Boer: Keşke bende corona virüs (koronavirüs) olsaydı

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve teknik direktör Frank de Boer, corona virüs (koronavirüs) ile ilgili ilginç bir açıklamaya imza attı.



Hollanda gazetesi AD'ye konuşan de Boer, "Korona testim negatif çıktı ama pozitif çıkmayı tercih ederdim. Öyle olsaydı, şu anda tedavi olmuş, bağışıklık kazanmış olurdum" sözleriyle şaşırttı.









"ŞAMPİYONLUĞU SAHADA KAZANMAK EN DOĞRUSU"



De Boer, Hollanda'da sezonun başlamasını iple çektiğini söylerken, "Eğer oynanabilirse çok iyi olacak. Şampiyonluğu sahada kazanmak en doğrusu. Hollanda'daki kötü durumun yavaş yavaş düzelmeye başladığını söyleyebiliriz" sözlerini sarf etti.



