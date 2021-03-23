Frank de Boer: Türkiye'de çok iyi oyuncuları var

"En zor kararımdı"Hakan Çalhanoğlu'na övgü"Türkiye'nin taraftarsız oynayacak olması, onlar için dezavantaj"Georginio Wijnaldum: Tek başınıza ırkçılıkla mücadele edemezsinizİSTANBUL, - A Milli Takım'ın yarın karşılaşacağı Hollanda'nın teknik direktörü Frank de Boer, "Türkiye'de iyi oyuncular var.

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