Kahramanmaraş depremini bilmişti! "Deprem Kahini" Frank Hoogerbeets'tan Adana depremi sonrası uyarı: Büyük bir sismik olayı tetikleyebilir - Son Dakika
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Kahramanmaraş depremini bilmişti! "Deprem Kahini" Frank Hoogerbeets'tan Adana depremi sonrası uyarı: Büyük bir sismik olayı tetikleyebilir

25.07.2023 11:08

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen Adana bu sabah bir kez daha sallandı. Kozan'da saat 08.44'te 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük depremi tahmin eden gökbilimci Frank Hoogerbeets, Adana depremiyle ilgili tedirgin eden bir paylaşım yaptı. Hoogerbeets, "Ay ile ilgili bir geometri 23-24 Temmuzda önemli bir sismik olayı tetikleyebileceği için, bu durum öncü bir aktivite olabilir. Extra dikkatli olun" sözleriyle uyardı.

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin acısını unutmadan Adana'dan gelen deprem haberiyle bir kez daha sarsıldı. Herhangi bir yıkımın olmaması rahat bir nefes aldırırken, Kahramanmaraş merkezli depremleri nokta atışı tahmin etmesi ile Türkiye'de adını duyuran Frank Hoogerbeets, gezegenlerin konumları üzerinden yeni bir uyarıda bulundu. Frank Hoogerbeets, "Bu öncül aktivite olabilir. Ekstra tetikte olun." diyerek uyarıda bulundu.

HALK BÜYÜK KORKU YAŞADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı. Deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde paniğe neden oldu. Vatandaşlar evlerinden ve işyerlerinden kendilerini sokağa attı.

Kahramanmaraş depremini bilen 'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets, Adana depremi sonrası uyardı: Büyük bir sismik olayı tetikleyebilir

"EKSTRA DİKKATLİ OLUN"

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yankıları sürerken yaptığı isabetli tahminlerle dikkatleri üzerine çeken Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets'ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Bir kez daha "gezegenlerin konumu" ile deprem tahmini yapan Hoogerbeets, "23-24 Temmuz'daki gezegen geometrisi önemli bir sismik olayı tetikleyebileceğinden, bu durum öncü bir aktivite olabilir. Ekstra dikkatli olun" diyerek uyarıda bulundu.

Kahramanmaraş depremini bilen 'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets, Adana depremi sonrası uyardı: Büyük bir sismik olayı tetikleyebilir

"ÖZEL BİR YAZILIM GELİŞTİRDİM"

Birçok kullanıcı deprem uzmanının nasıl böyle tahminlerde bulunduğuna anlam veremezken Hoogerbeets, yeni bir açıklama daha yaptı. Araştırmacı paylaşımında, "Türk medyasının iddia ettiği gibi kahin ve peygamber değilim. Ve büyük depremler için asla kesin tarih vermedim. Yeryüzü ve gezegen pozisyonları arasındaki ilişkiler üzerine çalışan bir araştırmacıyım, bu amaçla özel bir yazılım geliştirdim." ifadelerini kullanmıştı.

Kahramanmaraş depremini bilen 'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets, Adana depremi sonrası uyardı: Büyük bir sismik olayı tetikleyebilir
YORUMLAR (1)
  • Mehmet Aydın: ...ne diyor Türk medyasının dediği gibi kâhin yada peygamber değilim diyor ...yani diyor ki bilimin ışığında ilerliyorum diyor ...yani diyor ki sizde bilimi takip edin bilim insanlarına kapıyı göstermeyin diyor Cevap Yaz 50 4 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş depremini bilmişti! 'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets'tan Adana depremi sonrası uyarı: Büyük bir sismik olayı tetikleyebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremini bilmişti! "Deprem Kahini" Frank Hoogerbeets'tan Adana depremi sonrası uyarı: Büyük bir sismik olayı tetikleyebilir - Son Dakika
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