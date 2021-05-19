Frank Lampard, Premier Lig'de Şöhretler Müzesi'nin yeni üyesi oldu - Son Dakika

Frank Lampard, Premier Lig'de Şöhretler Müzesi'nin yeni üyesi oldu

19.05.2021 13:52
Frank Lampard, Premier Lig'de Şöhretler Müzesi'nin yeni üyesi oldu, System.String[]

İngiltere Premier Lig'in eski yıldız futbolcularından Frank Lampard, Şöhretler Müzesi'ne seçildi.

İngiltere Premier Lig'in eski yıldız futbolcularından Frank Lampard, Şöhretler Müzesi'ne seçildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, West Ham United, Chelsea ve Manchester City formalarıyla toplam 177 kez ağları sarsarak ligin en golcü orta saha oyuncusu rekorunu elinde bulunduran Lampard'ın, Şöhretler Müzesi'nin yeni üyesi olduğu belirtildi.

Ligde 2004-2005 sezonunun en iyi oyuncusu seçilen ve 3 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Lampard; Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona ve Roy Keane'in ardından Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne adını yazdıran beşinci futbolcu oldu.

Şöhretler Müzesi'ne, taraftarların ve Premier Lig temsilcilerinin vereceği oyların sonucunda önümüzdeki günlerde 3 yıldız futbolcu daha eklenecek.

İngiltere Premier Lig, West Ham United, Frank Lampard, Premier Lig, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Frank Lampard, Premier Lig'de Şöhretler Müzesi'nin yeni üyesi oldu - Son Dakika Spor


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