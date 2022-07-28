Meksika'da Frank Tropikal Fırtınası sele neden oldu: 1 ölü - Son Dakika
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Meksika'da Frank Tropikal Fırtınası sele neden oldu: 1 ölü

28.07.2022 21:18
Meksika'da Frank Tropikal Fırtınası sele neden oldu: 1 ölü

Frank Tropikal Fırtınası'nın vurduğu Meksika'da meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti.

Frank Tropikal Fırtınası'nın vurduğu Meksika'da meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti. Selde mahsur kalan bazı kişiler, araçlarının üzerine çıkarak yardım bekledi.

Büyük Okyanus'ta oluşan ve Meksika'nın batı kesimlerinde etkili olan Frank Tropikal Fırtınası nedeniyle birçok şehirde sel ve su baskını yaşandı. Jalisco eyaletinde yer alan Tlajomulco şehrinde etkili olan yağış nedeniyle akarsulardaki su seviyelerinde artış görülürken, 50 yaşındaki bir kişi nehrin akıntısına kapılarak yaklaşık 1 kilometre sürüklendiği ve hayatını kaybettiği bildirildi.

Michoacan eyaletinde ise şiddetli yağışlar Alvaro Obregon, Charo, Acuitzo, Querendaro ve Quiroga şehirlerinde hayatı olumsuz etkilerken, Morelia şehrinde sel meydana geldi. Eyalet sivil savunma yetkilileri yaşanan selin Morelia şehrindeki 24 mahalleyi etkisi altına aldığını ve 32 aracın selde mahsur kaldığını bildirdi. Yağış sırasında trafikte mahsur kalan bazı vatandaşların sel sularından korunmak için araçlarının üzerine çıkarak yardım beklediği görüldü. Başkent Mexico City'nin Zapotitlan bölgesi sular altında kalırken, toplu ulaşımda aksamalar yaşandı.

Frank ile Georgette fırtınaları birleşti

Meksika Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Büyük Okyanus'taki Frank Tropik Fırtınası'nın yeni oluşan Georgette Fırtınası ile birleştiği ifade edilerek, bölgede yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkili olmaya devam ederek sel ve toprak kaymalarına neden olabileceği uyarısı yapıldı. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

Büyük Okyanus, su baskını, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da Frank Tropikal Fırtınası sele neden oldu: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da Frank Tropikal Fırtınası sele neden oldu: 1 ölü - Son Dakika
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